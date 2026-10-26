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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يتجاوز الـ56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

الدولار يواصل الارتفاع ويتجاوز ال 56 جنيهاً اليوم
الدولار يواصل الارتفاع ويتجاوز ال 56 جنيهاً اليوم
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية، ليسجل مستويات جديدة فوق حاجز الـ 56 جنيها في عدد من البنوك، وسط موجة صعود جماعية، وسجل أعلى سعر للدولار اليوم 56.35 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أقل سعر 55.97 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان، ليكون هناك تباين في الأسعار بين البنوك مع استمرار موجة الارتفاع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع. 

الدولار يتماسك وسط استمرار التوترات بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك البركة 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 56.20 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 56.19 جنيه للشراء و56.29 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي HSBC نحو 56.06 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 55.93 جنيه للشراء و56.03 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.93 جنيه للشراء و56.03 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 55.87 جنيه للشراء و55.97 جنيه للبيع.

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