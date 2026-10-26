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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر لدى بيروت: سنواصل دعم لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره وصون سيادته

سفير مصر لدى بيروت
سفير مصر لدى بيروت
أ ش أ

أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية تميم خلاف، موقف مصر الثابت الداعم للبنان، والحرص على مواصلة تقديم مختلف أوجه المساندة له، انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبما يسهم في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وصون سيادته ووحدة أراضيه، وتعزيز قدرة مؤسساته الوطنية على الاضطلاع بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها السفير تميم خلاف مع رؤساء الحكومة اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، حيث تناولت اللقاءات العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر ولبنان، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية والتطورات الإقليمية الراهنة.

وشدد السفير خلاف على استمرار وقوف مصر إلى جانب لبنان الشقيق، ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على استقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ومساندة مؤسساته الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، بما يعزز أمن البلاد واستقرارها في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

سفير جمهورية مصر العربية الجمهورية اللبنانية تميم خلاف مصر

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