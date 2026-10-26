مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: أمن اليمن والسعودية ومصر مشترك

قال مروان دماج مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنّ الحكومة والشرعية اليمنية تدعوان دائمًا إلى دور مصري أكبر في القضية اليمنية، مع تقدير الجهود المصرية الدبلوماسية والعسكرية والأمنية والسياسية، مؤكدًا أن أمن اليمن والسعودية ومصر مشترك، وأن العلاقات بين الدول الثلاث تتجاوز العلاقات السياسية التقليدية إلى ارتباط جغرافي واستراتيجي.

نقدر الدور المصري وندعو إلى انخراط أكبر في القضية اليمنية

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الدور المصري مهم على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، وفقًا لما تقدره المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية المصرية.

تعزيز وجود الشرعية اليمنية على السواحل ضرورة لحماية الملاحة في البحر الأحمر

وأشار إلى أن الترابط الأمني بين مصر واليمن يرتبط بمصلحة مشتركة، لافتًا إلى أن مصر كانت حاضرة دائمًا ومتأثرة بالتطورات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأن مواجهة هذه التطورات والحد من تهديد الملاحة يتطلبان تعزيز وجود السلطات الشرعية اليمنية على الأراضي والسواحل اليمنية.

وأوضح مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الأيام القليلة الماضية شهدت اتساعًا وتطورًا في التدخل الجوي ضمن عملية «فجر اليمن»، بمشاركة طيران التحالف والطيران التابع للحكومة اليمنية.

وذكر، أن معارك رئيسية تدور حاليًا، وتُمثل جبهة تعز إحدى الجبهات الأساسية خلال هذه الفترة، مؤكدًا إحباط محاولات الحوثيين تحقيق أي تقدم يُذكر فيها خلال الأيام الماضية.