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شادى زلطة: زيادات 5 و6 آلاف جنيه في مرتبات المعلمين.. والتطبيق على مرحلتين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة مرتبات المعلمين تصل إلى 6 آلاف جنيه.. اعرف موعد التطبيق والفئات المستفيدة

شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم
شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم
رنا عبد الرحمن

كشف الدكتور شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الزيادة المرتقبة في مرتبات المعلمين، موضحًا أنها ستُطبق على مرحلتين، بداية من يوليو 2027، على أن تُستكمل المرحلة الثانية خلال العام التالي، وتختلف قيمتها بحسب الدرجة الوظيفية لكل معلم.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن إجمالي الزيادة المستهدفة يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، وفقًا للشريحة الوظيفية، وذلك في إطار الإجراءات المقررة لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026.

موعد زيادة مرتبات المعلمين 2027

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن الزيادة ستشمل المعلمين الخاضعين لأحكام القانون رقم 155، سواء العاملين في التعليم العام أو التعليم الأزهري، لافتًا إلى أن صرف الزيادة سيتم تدريجيًا على مدار عامين، بما يضمن اختلاف القيمة المستحقة وفقًا للمستوى الوظيفي لكل معلم.

وضرب زلطة مثالًا توضيحيًا، أكد خلاله أن المعلم الذي يبلغ راتبه الحالي 8 آلاف جنيه سيحصل على زيادة بقيمة 2500 جنيه اعتبارًا من يوليو 2027، ثم تُضاف زيادة أخرى بالقيمة نفسها خلال العام التالي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 5 آلاف جنيه، مع مراعاة اختلاف الشرائح الوظيفية.

مليون و200 ألف معلم ضمن المستفيدين

وبحسب المتحدث الرسمي، يُقدّر عدد المعلمين المستفيدين من الزيادة الجديدة بنحو مليون إلى مليون و200 ألف معلم، مؤكدًا أن المعلمين هم الفئة التي تستهدفها الزيادات المقررة على مدار العامين المقبلين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحركات الرامية إلى دعم المعلمين وتحسين دخولهم، في ظل أهمية دورهم في العملية التعليمية، وضرورة توفير مزيد من الدعم للعاملين بالقطاع.

ترخيص مزاولة المهنة لمعلمي الحصة

وفيما يتعلق بأوضاع معلمي الحصة، أوضح شادي زلطة أن توصيات منتدى مصر 2026 تضمنت العمل على إصدار ترخيص لمزاولة المهنة لهذه الفئة، بما يستلزم وضع إطار تشريعي ولوائح تنظم آليات التطبيق.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التشريع والإجراءات المنظمة، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال في مرحلة التجهيز والدراسة داخل الوزارة، معربًا عن تطلعه إلى تقديم التشريع خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحدد الإجراءات التشريعية والتنظيمية المرتقبة آليات تطبيق ترخيص مزاولة المهنة لمعلمي الحصة، في إطار تنظيم أوضاعهم المهنية داخل المنظومة التعليمية.

شادي زلطة المعلمين عزة مصطفى

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