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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: انكسار الحوثيين في جبهة تعز سيقود لانكسارهم في باقي الجبهات

الحوثي
الحوثي
عادل نصار

قال مروان دماج مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنّ  المعارك التي انطلقت مع عملية فجر اليمن تُخاض على مختلف الجبهات، سواء في البحر أو على السواحل، بهدف تحرير مواقع استراتيجية في البحر الأحمر، موضحًا أن مدينة ذوباب ومضيق باب المندب أصبحا، بحسب تقديره، تحت سلطة الحكومة الشرعية والتحالف، فيما يُتوقع أن تنضم جزيرة ميون إلى هذه المناطق، باعتبارها مدخلًا رئيسيًا إلى البحر الأحمر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ انكسار الحوثيين في الجبهات الرئيسية، ولا سيما جبهة تعز، سيقود إلى تراجعهم في بقية الجبهات، معتبرًا أن استكمال قوات الحكومة الشرعية والتحالف تحرير مدينة المخا سيمثل انعطافًا استراتيجيًا في مسار المعركة، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضح مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الحوثيين يعتمدون على آليات متعددة لحشد المقاتلين، ولا يقتصر الأمر على محافظة إب، بل يشمل مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.

وشدد على ضرورة فهم طبيعة الحركة الحوثية، واصفًا إياها بأنها حركة دينية متطرفة، ومشيرًا إلى أن الحركات من هذا النوع تمتلك آليات خاصة للتحشيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

اليمن الحوثيين محافظة إب

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