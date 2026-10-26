وزير السياحة يتفقد أعمال البعثات الأثرية العاملة بـ سقارة

قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية لعدد من مواقع الحفائر الأثرية بالمنطقة، لمتابعة سير أعمال البعثات الأثرية العاملة بها، والاطلاع على أحدث الاكتشافات الأثرية التي أسفرت عنها أعمالها، وما يتم تنفيذه من أعمال بحثية وعلمية وتوثيق وترميم.

البعثة الأثرية التابعة للمعهد التشيكي

وشملت الجولة تفقد أعمال البعثة الأثرية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات، والتي نجحت مؤخرًا في إعادة الكشف عن عدد من المقابر التي تعود إلى عصر الدولة القديمة، من بينها مقابر لكبار كهنة الإله بتاح وكبار موظفي الدولة، وذلك في إطار مشروع بحثي طويل الأمد يهدف إلى إعادة اكتشاف وتوثيق المقابر التي سبق الكشف عن أجزاء منها خلال القرن التاسع عشر، قبل أن تغطيها الرمال وتختفي معالمها مجددًا.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد مجاهد نائب رئيس البعثة حول طبيعة أعمال الحفائر والدراسات الأثرية التي يتم تنفيذها، وأبرز نتائجها، حيث تفقد مقبرتي «سابو» وابنه «بتاح شبسس»، اللذين شغلا مناصب رفيعة خلال عصر الدولة القديمة، واطلع على ما تم الكشف عنه من عناصر معمارية ونقوش ومناظر أثرية، من بينها مقصورة القرابين الخاصة بـ«إيخت نفرت»، زوجة «سابو»، والتي تم الكشف عنها لأول مرة، إلى جانب حجرة الدفن الخاصة بـ«بتاح شبسس»، وما عُثر بداخلها من تابوت من الحجر الجيري يضم رفاته.

وقد أعرب السيد شريف فتحي عن تقديره للجهود العلمية والبحثية التي تبذلها البعثة التشيكية، وما حققته من نتائج تسهم في الكشف عن المزيد من تفاصيل الحياة الدينية والاجتماعية والعمارة الجنائزية خلال عصر الدولة القديمة، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات تعكس ما تزخر به منطقة سقارة من كنوز أثرية وأسرار لم يُكشف عنها بعد.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أعمال البعثات الأثرية المصرية والأجنبية العاملة في مختلف المواقع الأثرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الدولية المتخصصة، بما يسهم في استمرار أعمال البحث والتنقيب وفقًا لأحدث الأساليب والمعايير العلمية، وتبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الأثرية المصرية، فضلًا عن الحفاظ على التراث الحضاري المصري وإبراز قيمته التاريخية والإنسانية.

كما حرص الوزير على التعرف على خطط عمل البعثة خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من استكمال أعمال الحفائر والدراسات العلمية والترميم، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الجهود للكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة، وإثراء المعرفة العلمية بتاريخها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أهمية أعمال البعثة التشيكية تكمن في إعادة الكشف عن مقابر لم تُستكمل حفائرها منذ القرن التاسع عشر، بما يتيح دراستها وتوثيقها وفق أحدث الأساليب العلمية، والكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعمارة الجنائزية والحياة الدينية والاجتماعية لكبار رجال الدولة خلال عصر الدولة القديمة.

وأشار إلى أن أعمال الكشف الأولى عن هذه المقابر تعود إلى الفترة بين عامي 1858 و1860، على يد عالم الآثار الفرنسي أوغست مارييت، مؤسس مصلحة الآثار المصرية، الذي كشف آنذاك عن نحو 160 مقبرة تعود إلى فترات مختلفة من عصر الدولة القديمة، إلا أن أعمال الحفائر اقتصرت على أجزاء محددة منها، شملت مقاصير القرابين والسراديب وبعض حجرات الدفن، دون استكمال الكشف عن باقي عناصرها المعمارية أو توثيقها بصورة شاملة، قبل أن تغطيها الرمال وتختفي معالمها مجددًا.

وأوضح الدكتور ميروسلاف بارتا رئيس البعثة الأثرية التشيكية، أن من أبرز نتائج الأعمال الكشف لأول مرة عن مقصورة قرابين خاصة بـ«إيخت نفرت»، زوجة «سابو»، والتي لم يتمكن مارييت من العثور عليها خلال حفائره السابقة، إلى جانب باب وهمي يحمل مناظر لها برفقة زوجها وابنيهما «بتاح شبسس» و«رع نفر»، بما يضيف معلومات جديدة عن أفراد الأسرة وعلاقاتهم العائلية.

وأضاف أن مقبرة «سابو»، الواقعة شمال مقبرة ابنه، تبلغ أبعادها 54 × 28 مترًا، ويُقدر ارتفاعها الأصلي بنحو خمسة أمتار، وتتميز واجهاتها الخارجية بزخارف معمارية تحاكي واجهات القصور الملكية، فيما تضم مقصورة القرابين نقوشًا بارزة بحالة جيدة من الحفظ، تصور «سابو» وابنه «بتاح شبسس» وهما يشرفان على مواكب حاملي القرابين، وتتميز بدقة تنفيذها وجودتها الفنية.

وأشار إلى أن البعثة نجحت كذلك في إعادة تحديد موقع مقبرة «بتاح شبسس»، بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية وأعمال المسح الميداني، حيث تبين أنها تمتد على مساحة تزيد على 900 متر مربع، وتضم حجرة للقرابين ومدخلًا مزينًا بنقوش تصور مواكب حاملي القرابين ومشاهد ذبح الأضاحي.

وأوضح الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن من أهم نتائج أعمال الحفائر بمقبرة «بتاح شبسس» الكشف عن حجرة الدفن، التي يتم الوصول إليها عبر ممر هابط ضخم من الجهة الشرقية، حيث عُثر بداخلها على تابوت من الحجر الجيري يضم رفات صاحب المقبرة، الذي شغل مناصب رفيعة خلال عهود أربعة من ملوك الأسرة الخامسة، وهم ساحورع، ونفر إير كارع، ورع نفر أف، ونيوسررع.

وأشار إلى أن «بتاح شبسس» يُعد، وفقًا لما تشير إليه الدراسات الأثرية، أول مسؤول من خارج العائلة المالكة يتزوج من أميرة مصرية، وهي الأميرة «خع ماعت»، ابنة الملك أوسركاف، مؤسس الأسرة الخامسة، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة التي تمتع بها خلال تلك الفترة.

ومن جانبه، أوشار الدكتور محمد مجاهد، أنه على الرغم من تعرض مقبرة «بتاح شبسس» للسرقة في العصور القديمة، وفقدان الحلي والمقتنيات الثمينة، فقد ظلت بقايا موميائه محفوظة، مما أتاح لفريق من علماء الأنثروبولوجيا المصريين فحصها ودراستها.

وأضاف أن نتائج الدراسة أظهرت أن «بتاح شبسس» توفي عن عمر تجاوز الستين عامًا، وهو ما يتوافق مع المعلومات الواردة في نقوش سيرته الذاتية، ويُعد عمرًا متقدمًا بمقاييس تلك الفترة من التاريخ المصري القديم.

وأشار إلى أن البعثة تواصل أعمال الدراسة والترميم بالمقبرتين، إلى جانب استكمال الحفائر للكشف عن باقي مقابر الجبانة المنسية بمنطقة سقارة، بما يسهم في إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ كبار رجال الدولة والكهنة خلال عصر الدولة القديمة، وتوثيق ما تضمه هذه المقابر من عناصر معمارية وفنية ونقوش أثرية مهمة.