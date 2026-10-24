وزير السياحة والآثار: منتدى مصر 2026 شهد حوارًا مفتوحًا وتبادلًا للآراء

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن منتدى مصر 2026 شهد تبادلًا للآراء وحوارًا مفتوحًا بين المشاركين، بما أتاح طرح وجهات نظر متعددة والوصول إلى توصيات إيجابية تخدم مختلف القطاعات.

وأضاف فتحي، خلال لقائه مع عوض غنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، على هامش الجلسة الختامية للمنتدى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنتدى اتسم بروح إيجابية في النقاش، مشيرًا إلى أهمية إتاحة المجال للرأي والرأي الآخر، بما يسهم في بلورة رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن جزءًا من التوصيات التي جرى تحويلها إلى قرارات عُرض خلال الفعاليات، بينما تتضمن مخرجات المنتدى مستهدفات عديدة في مختلف القطاعات، معربًا عن أمله في استمرار الروح الإيجابية التي شهدها المنتدى خلال الفترة المقبلة.

وتمنى فتحي التوفيق لجميع المشاركين في تنفيذ التوصيات والمستهدفات المطروحة، وأن يشهد المنتدى المقبل عرض المزيد من النتائج التي تلبي تطلعات المشاركين وتدعم جهود التطوير في مختلف المجالات.