عماد الدين حسين: الدولة المصرية واجهت الأزمات بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن مصر مرت بظروف بالغة الصعوبة منذ أحداث 25 يناير، في ظل حالة عدم الاستقرار وتوقف النشاط الاقتصادي وتصاعد خطر الإرهاب، الذي استمر حتى جرى تحجيمه عام 2018، بالتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية متلاحقة

وأضاف حسين، خلال لقائه على قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية هاجر جلال، أن الدولة المصرية واجهت سلسلة من الأزمات الكبرى، بدءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، مرورًا بجائحة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، وصولًا إلى التوترات الأمريكية الإيرانية، مشيرًا إلى أن تراكم هذه الأزمات فرض ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد المصري

وأكد أن تقييم أداء الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم التحديات التي واجهتها، موضحًا أن المقارنة لا تقتصر على تطلعات المواطنين إلى تحسين مستوى معيشتهم، بل تشمل أيضًا الظروف الاقتصادية والسياسية التي تحركت الدولة في ظلها

وأشار حسين إلى أن الدولة المصرية اختارت العمل على مسارين متوازيين، بدلًا من تأجيل التنمية لحين القضاء على الإرهاب، إذ واصلت القوات المسلحة والشرطة مواجهة التهديدات الأمنية، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والكباري ومحطات الكهرباء والمؤسسات الحكومية

وأوضح حسين أن العرض الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ما تحقق منذ عام 2014 يستعرض حجم المشروعات المنفذة، ويقدم للمواطنين صورة عن الإنجازات التي تحققت، إلى جانب توضيح الخطوات والتوجهات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.