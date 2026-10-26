مدرب بيراميدز: مباراة الأهلي ليست حاسمة للدوري.. ونمتلك قاعدة جماهيرية

كشف الصحفي أحمد عبد الباسط عن تصريحات معتصم سالم، مدرب بيراميدز، بشأن مواجهة الأهلي المقبلة وقاعدة الفريق الجماهيرية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:



«معتصم سالم مدرب بيراميدز: مباراة الأهلي المقبلة ليست حاسمة للدوري.. وبيراميدز أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية بعد التتويج بالألقاب».

و من جانب اخر قال معتصم سالم فى تصريحات تلفزيونية البداية موفقة واتمنى ان تستمر وبيراميدز منافس قوي على كل البطولات من السنوات الماضية وليس هذا الموسم فقط

واضاف: كواليتي لاعبي بيراميدز قادر على الانسجام وتساعد اي مدرب على النجاح، موكوينا مدرب مميز فنيًا ولكن اللاعبين تساعده على فكره التدريبي

وتابع: لدينا كواليتي على اعلى مستوى وتدعيمات الفريق في ظل احتياجات الفريق، إصابة نذير بو علي شد كبير وغيابه قد يمتد إلى أسبوعين ومهند لاشين هو العمود الفقري للفريق وحجر الأساس، وهو لاعب محترف فعلًا وقولًا ويهتم بأدق التفاصيلوالاستمرارية دليل على احترافيته



وواصل: بيراميدز الأقرب بقوة لحصد الدوري هذا الموسم ولدي امل من قبل انطلاق الدوري أن الدوري سيكون لنا، والسنة الماضية خسرنا الدوري بفارق نقاط والموسم اللي قبله خسرنا بفارق ثلاث نقاط وهذه المرة ستكون الثالثة ثابتة

ويتربع نادى بيراميدز على صدارة المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة بعد الفوز في أول 7 جولات ليؤكد جديته الكبيرة في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.