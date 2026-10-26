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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدرس تحركات عاجلة لدعم السعودية

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي بعقد اجتماعات استثنائية عبر تقنية الاتصال المرئي كلما دعت الحاجة، للتشاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي، دون انتظار مواعيد الاجتماعات الدورية، في إطار التحرك السريع لمواكبة التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استعراض مبارك بن محمد الكواري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، تقرير الاجتماع الأول للجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، الذي عقد الأحد 25 أكتوبر 2026، بحضور أعضاء اللجنة.

وتضمن التقرير إدانة الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن المملكة وسلامة أراضيها، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا والسودان واليمن وليبيا والصومال ولبنان، وإدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية.

واستهلت اللجنة اجتماعها بتوجيه التهاني والتبريكات إلى سعد بن صليب العتيبي بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، متمنية له التوفيق والنجاح في قيادة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

كما رحبت اللجنة بانضمام النائب الدكتور حمزة غبوان، ممثل مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، إلى عضويتها، معربة عن تقديرها لانضمامه.

وشارك رئيس البرلمان العربي جانبًا من الاجتماع، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تؤديه اللجنة في دعم أعمال البرلمان، وما تقدمه من رؤى ومبادرات، مؤكدًا تقديره لأوجه الدعم والمساندة التي تقدمها اللجنة لأعمال البرلمان.

إدانة الاعتداءات على السعودية 

وأوضح التقرير أن اللجنة ناقشت، عقب اعتماد جدول أعمالها، عددًا من البنود، شملت التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومراجعة الموقف من تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

كما بحثت التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتناولت مشروعات بيانات بشأن إدانة الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، ومستجدات الأوضاع في سوريا والسودان واليمن وليبيا والصومال ولبنان، فضلًا عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك في الأردن.

وفي إطار تعزيز قدرة البرلمان العربي على الاستجابة للتطورات الطارئة، أوصت اللجنة بإتاحة عقد اجتماعات استثنائية عن بُعد كلما اقتضت الحاجة، بما يضمن سرعة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الداخلة ضمن اختصاصاتها، ولا سيما الملفات المرتبطة بالأمن القومي العربي.

واستعرضت اللجنة تقرير الاجتماع الأول للجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع رؤية برلمانية بشأن أثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها، حيث قدم النائب عيسى بورقبة، رئيس اللجنة الفرعية، عرضًا موجزًا لأبرز ما توصلت إليه اللجنة من توصيات.

كما ناقشت اللجنة تقرير الزيارة الرسمية التي أجراها وفدها إلى البرلمان الأفريقي يومي 23 و24 يونيو 2026، واستمعت إلى عرض موجز بشأن مجريات الزيارة، واطلعت على التقرير المرفق، مثمنة النتائج والتوصيات التي تضمنها، وأوصت باعتماده.

وفيما يتعلق بخطة العمل، أوصت اللجنة باعتماد خطتها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع 2026-2027، مع إبقاء المجال مفتوحًا أمام أعضائها لتقديم مقترحات إضافية خلال دور الانعقاد، في إطار التوجه نحو تحقيق إنجازات محددة خلال فترة زمنية واضحة.

وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقشت اللجنة مقترحات قدمها النائب عاذب عبدالرحمن المعاودة، عضو اللجنة، تضمنت ترتيب زيارة إلى المملكة العربية السعودية تشمل لقاءً مع رئيس مجلس الشورى السعودي، تأكيدًا للتضامن مع المملكة ودعمها ومساندتها إزاء الاعتداءات والانتهاكات التي تعرضت لها من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تضمنت المقترحات عقد اجتماعات مشتركة عبر الاتصال المرئي مع اللجان النظيرة في البرلمانات والمجالس العربية، بهدف تعزيز التواصل والتنسيق وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوصت اللجنة باعتماد المقترحات المقدمة، في إطار تعزيز التعاون البرلماني العربي وتكثيف التحركات المشتركة إزاء التحديات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة.

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