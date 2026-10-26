الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مشتبه به في حادث إطلاق النار بفلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بإطلاق النار الذي وقع أول أمس السبت، بالقرب من ملعب لكرة القدم في مدينة "تالاهاسي" بولاية "فلوريدا"، والذي راح ضحيته 12 شخصا، بينهم ستة أطفال.

وقالت شرطة تالاهاسي - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إنها تمكنت أمس من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 15 عاما على صلة بالحادث.

وكانت الشرطة قد أوضحت، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن شجارا اندلع قبل إطلاق النار، وذلك في منطقة مكتظة عقب مباراة لكرة القدم؛ مضيفة أن 11 من المصابين تعرضوا لأعيرة نارية، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة.