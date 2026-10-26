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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات في الرياض والمنطقة الجنوبية

شعار تحالف دعم الشرعية في اليمن
شعار تحالف دعم الشرعية في اليمن
خاطر عبادة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة في عمليتين منفصلتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية.

كما أكد التحالف، وفقا لصحيفة سبق السعودية، نجاح الدفاعات الجوية في التعامل مع التهديد الجوي قبل بلوغ هدفه، دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات، في إطار جهود حماية الأجواء والمدنيين.

غارات تستهدف الجوف وصعدة وتعز وانفجارات تهز صنعاء

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام قطرية، عن سماع دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء منذ ساعات صباح اليوم.

وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن انفجارات وقعت في منطقة أرحب شمالي صنعاء، استهدفت ألواح طاقة شمسية وبئراً ارتوازية.

وأضافت أن غارات جوية استهدفت مديريتي المتون والمطمة في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، كما طالت الغارات محافظة صعدة على الحدود مع السعودية، ومحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

تحالف دعم الشرعية السعودية مسيرات الرياض اعتراض مسيّرة

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