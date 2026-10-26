110 ملايين يورو لاستكمال محطة الجبل الأصفر.. «إسكان النواب» توافق على تمويل المرحلة الثالثة

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن اتفاقيتي التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة للدعم الفني بقيمة 230 ألف وحدة حسابية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، في إطار استكمال مناقشة الاتفاقيتين تمهيدًا لعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأنهما على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

أحمد شلبي: التمويل يعزز قدرات معالجة مياه الصرف الصحي

وأكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن اتفاقيتي التمويل تمثلان خطوة مهمة لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي، وزيادة قدرات معالجة المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن استكمال مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالصرف الصحي يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير الخدمات الأساسية، في ظل التوسع العمراني وضرورة مواكبة احتياجات التجمعات السكنية من المرافق والخدمات.

حماية البيئة والصحة العامة في صدارة المستهدفات

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتطوير المحطات القائمة يسهم في الحد من الآثار البيئية الناتجة عن مياه الصرف، وتعزيز سبل التعامل الآمن معها، بما يدعم حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الخدمية الكبرى يساعد على استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة المرافق، بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية المستدامة.

منحة بـ230 ألف وحدة حسابية لدعم الجوانب الفنية

ولفت شلبي إلى أهمية المنحة المخصصة للدعم الفني، والبالغة 230 ألف وحدة حسابية، باعتبارها مكملًا للتمويل الموجه لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، إذ تستهدف دعم الجوانب الفنية اللازمة للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات المرتبطة به.

وأكد أن التكامل بين التمويل المخصص للأعمال التنفيذية والدعم الفني يمثل عنصرًا مهمًا في دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصرف الصحي.

استكمال الإجراءات البرلمانية تمهيدًا لعرض الاتفاقيتين

ومن المقرر عرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاقيتي التمويل على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالاتفاقيتين، تمهيدًا لاستكمال المسار المحدد بشأنهما.