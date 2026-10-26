الأهلي ينتظر قرعة الكونفدرالية.. سيناريو ناري يجمعه بأهلي طرابلس والصفاقسي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية إلى مراسم قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها ظهر الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب لمواجهات قوية محتملة في المرحلة المقبلة.

ويمثل الأهلي الكرة المصرية في دور المجموعات، بعد خروجه من دور الـ32، بينما ودع فريق زد منافسات البطولة، ليواصل الفريق الأحمر مشواره القاري بحثًا عن المنافسة على اللقب.

وتشهد القرعة احتمالات لوقوع الأهلي في مجموعة قوية، قد تضم أهلي طرابلس الليبي، بقيادة مدربه حسام البدري، والصفاقسي التونسي، الذي يضم بين صفوفه علي معلول، في سيناريو قد يشعل المنافسة مبكرًا بين الأندية العربية.

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية

جاء تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات، وفقًا للبيانات الواردة، على النحو التالي:

التصنيف الأول:

الأهلي المصري.

اتحاد العاصمة الجزائري.

الجيش الملكي المغربي.

المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني.

التصنيف الثاني:

الرجاء المغربي.

مانيما يونيون الكونغولي.

عزام التنزاني.

الصفاقسي التونسي.

التصنيف الثالث:

أهلي طرابلس الليبي.

سينجيدا التنزاني.

بلاك بولز الموزمبيقي.

ريال باماكو المالي.

التصنيف الرابع:

إسكو كارا التوجولي.

ريد آروز الزامبي.

أول أغسطس الأنجولي.

ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

أزمة مباراة شباب بلوزداد والجمارك الموريتاني تؤجل الحسم

وتترقب الأندية حسم هوية الفريق الأخير المتأهل إلى دور المجموعات، في ظل استمرار أزمة مواجهتي شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني، اللتين كان من المقرر إقامتهما خلال الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وجاء تأجيل المواجهتين عقب تحرك قانوني من نادي هافيا كوناكري الغيني، الذي اعترض على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن التعامل مع عدم حضور الجمارك الموريتاني إلى كوناكري في الموعد المحدد للمباراة يوم 11 سبتمبر الماضي.

ويتمسك النادي الغيني بموقفه، معتبرًا أن غياب الفريق الموريتاني كان نتيجة مشكلات تنظيمية ولوجستية لا ترقى إلى حالة القوة القاهرة، بينما كان الجمارك قد استند إلى أسباب لوجستية لتبرير عدم الحضور في الموعد المحدد.

وكانت المباراة قد أقيمت لاحقًا وانتهت بفوز الجمارك، قبل أن يتقدم هافيا بطعن اعتراضًا على القرار، لتبقى القضية محل متابعة في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

هل يمكن أن تضم مجموعة واحدة الأهلي والجيش الملكي والرجاء؟

وفقًا لنظام القرعة المشار إليه، لا تُمنع أندية الدولة الواحدة من الوقوع في المجموعة نفسها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات لمواجهات عربية قوية، من بينها إمكانية اجتماع الجيش الملكي والرجاء المغربيين في مجموعة واحدة.

وفي المقابل، فإن وجود الأهلي واتحاد العاصمة والجيش الملكي والمتأهل من مواجهة شباب بلوزداد والجمارك في التصنيف الأول، يعني عدم وقوع هذه الفرق معًا في مجموعة واحدة، وفقًا لنظام توزيع الأندية على التصنيفات.

مواعيد مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

حدد جدول المسابقة مواعيد الجولات الست لدور المجموعات في البطولتين القاريتين، على النحو التالي:

الجولة الأولى: 27 و28 و29 نوفمبر.

الجولة الثانية: 4 و5 و6 ديسمبر.

الجولة الثالثة: 18 و19 و20 ديسمبر.

الجولة الرابعة: 8 و9 و10 يناير.

الجولة الخامسة: 15 و16 و17 يناير.

الجولة السادسة: 22 و23 و24 يناير.

ومن المقرر أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وتترقب جماهير الأهلي نتائج القرعة لمعرفة منافسي الفريق في دور المجموعات، في ظل طموحات الفريق الأحمر بمواصلة مشواره القاري والمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.