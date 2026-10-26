قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش: مصر مركز أساسي في الإقليم وشريك استراتيجي للأمم المتحدة
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
يناير يفتح باب الرحيل والاحتراف العربي.. هل اقتربت علاقة الزمالك مع أحمد فتوح من خط النهاية؟
378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى
حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة
تعاون بين الكهرباء وEDRA العالمية في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية
وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه
اكتمال النصاب القانوني لـ الجمعية العمومية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
وزير التعليم : معلمو مصر أبطال يعملون في ظروف صعبة "واحنا في ضهرهم"
وزير الخارجية: لا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية
بدء مؤتمر وزيرا التعليم والمالية لإعلان تنفيذ تكليفات الرئيس بمنتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينتظر قرعة الكونفدرالية.. سيناريو ناري يجمعه بأهلي طرابلس والصفاقسي

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والأفريقية إلى مراسم قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها ظهر الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، وسط ترقب لمواجهات قوية محتملة في المرحلة المقبلة.

ويمثل الأهلي الكرة المصرية في دور المجموعات، بعد خروجه من دور الـ32، بينما ودع فريق زد منافسات البطولة، ليواصل الفريق الأحمر مشواره القاري بحثًا عن المنافسة على اللقب.

وتشهد القرعة احتمالات لوقوع الأهلي في مجموعة قوية، قد تضم أهلي طرابلس الليبي، بقيادة مدربه حسام البدري، والصفاقسي التونسي، الذي يضم بين صفوفه علي معلول، في سيناريو قد يشعل المنافسة مبكرًا بين الأندية العربية.

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية

جاء تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات، وفقًا للبيانات الواردة، على النحو التالي:

التصنيف الأول:

الأهلي المصري.

اتحاد العاصمة الجزائري.

الجيش الملكي المغربي.

المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني.

التصنيف الثاني:

الرجاء المغربي.

مانيما يونيون الكونغولي.

عزام التنزاني.

الصفاقسي التونسي.

التصنيف الثالث:

أهلي طرابلس الليبي.

سينجيدا التنزاني.

بلاك بولز الموزمبيقي.

ريال باماكو المالي.

التصنيف الرابع:

إسكو كارا التوجولي.

ريد آروز الزامبي.

أول أغسطس الأنجولي.

ديربان سيتي الجنوب أفريقي.

أزمة مباراة شباب بلوزداد والجمارك الموريتاني تؤجل الحسم

وتترقب الأندية حسم هوية الفريق الأخير المتأهل إلى دور المجموعات، في ظل استمرار أزمة مواجهتي شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني، اللتين كان من المقرر إقامتهما خلال الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وجاء تأجيل المواجهتين عقب تحرك قانوني من نادي هافيا كوناكري الغيني، الذي اعترض على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن التعامل مع عدم حضور الجمارك الموريتاني إلى كوناكري في الموعد المحدد للمباراة يوم 11 سبتمبر الماضي.

ويتمسك النادي الغيني بموقفه، معتبرًا أن غياب الفريق الموريتاني كان نتيجة مشكلات تنظيمية ولوجستية لا ترقى إلى حالة القوة القاهرة، بينما كان الجمارك قد استند إلى أسباب لوجستية لتبرير عدم الحضور في الموعد المحدد.

وكانت المباراة قد أقيمت لاحقًا وانتهت بفوز الجمارك، قبل أن يتقدم هافيا بطعن اعتراضًا على القرار، لتبقى القضية محل متابعة في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

هل يمكن أن تضم مجموعة واحدة الأهلي والجيش الملكي والرجاء؟

وفقًا لنظام القرعة المشار إليه، لا تُمنع أندية الدولة الواحدة من الوقوع في المجموعة نفسها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات لمواجهات عربية قوية، من بينها إمكانية اجتماع الجيش الملكي والرجاء المغربيين في مجموعة واحدة.

وفي المقابل، فإن وجود الأهلي واتحاد العاصمة والجيش الملكي والمتأهل من مواجهة شباب بلوزداد والجمارك في التصنيف الأول، يعني عدم وقوع هذه الفرق معًا في مجموعة واحدة، وفقًا لنظام توزيع الأندية على التصنيفات.

مواعيد مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا

حدد جدول المسابقة مواعيد الجولات الست لدور المجموعات في البطولتين القاريتين، على النحو التالي:

الجولة الأولى: 27 و28 و29 نوفمبر.

الجولة الثانية: 4 و5 و6 ديسمبر.

الجولة الثالثة: 18 و19 و20 ديسمبر.

الجولة الرابعة: 8 و9 و10 يناير.

الجولة الخامسة: 15 و16 و17 يناير.

الجولة السادسة: 22 و23 و24 يناير.

ومن المقرر أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، لمواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وتترقب جماهير الأهلي نتائج القرعة لمعرفة منافسي الفريق في دور المجموعات، في ظل طموحات الفريق الأحمر بمواصلة مشواره القاري والمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.

كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الكونفدرالية الأفريقية الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

فيلم ورشة

من المهرجانات الدولية للقاهرة السينمائي.. « ورشة» يطرح حكايته المثيرة

أم كلثوم

من أم كلثوم إلى ذاكرة السينما المصرية.. استعادة حكايات الفن والتاريخ في أسبوع الجونة للصورة

هنا شيحة

هنا شيحة تثير الجدل : جسمنا مش عيب ومش عورة

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد