خاص | منتخب مصر يستهدف ضم يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي في معسكر مارس

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم التواصل مع يونس إبراهيم، لاعب نادي برايتون الإنجليزي، تمهيدًا لضمه إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بمتابعة اللاعب وتقييم مستواه.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة تواصل مع يونس إبراهيم من أجل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، مشيرًا إلى أن حسام حسن أبدى اقتناعه بإمكانات اللاعب، وطلب وجوده في المعسكر لمشاهدته عن قرب، سواء خلال التدريبات أو المباريات الودية والرسمية.

وأوضح المصدر أن الاتحاد المصري طلب من اللاعب الحضور إلى مصر لاستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بملفه، والتي تشمل استخراج شهادة الميلاد وبطاقة الهوية وجواز السفر المصري، تمهيدًا لاستيفاء الأوراق المطلوبة لتمثيل المنتخب الوطني.

يونس إبراهيم يؤجل الانضمام لمنتخب مصر

وأضاف المصدر أن يونس إبراهيم أبلغ مسئولي اتحاد الكرة برغبته في تأجيل الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، مفضلًا الانتظار حتى معسكر مارس المقبل، من أجل التركيز على المشاركة بصورة أكبر مع فريقه برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويمتلك يونس إبراهيم الجنسيتين المصرية والأسترالية، ولم يسبق له تمثيل أي منتخب على المستوى الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية انضمامه إلى المنتخب المصري، حال استكمال الإجراءات المطلوبة وتوافر شروط الأهلية الدولية.

ويواصل اتحاد الكرة تحركاته لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج، في إطار خطة الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات المتاحة أمام حسام حسن، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.