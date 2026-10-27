فصل طالب لمدة عام دراسي كامل لتعدِّيه لفظياً على معلمته بمدرسة بسوهاج

اعتمد أسامة رفعت المشنب، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج ، قرارا بفصل طالب بإحدى المدارس الإعدادية التابعة للإدارة لمدة عام دراسي كامل، لمخالفته لائحة الانضباط المدرسي، على خلفية تعدِّيه اللفظي على معلمته.

وقال أسامة رفعت المشنب، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية بمحافظة سوهاج : جاء إعتماد القرار بصورة فورية وحاسمة، تأكيداً على عدم التهاون مع المخالفات التي تمسُّ كرامة المعلم، أو تُخلّ بقواعد الانضباط داخل الحَرم المدرسي، وترسيخاً لمبدأ أنَّ المدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية تحكمها القواعد واللوائح، وأنَّ احترام المعلم والإلتزام بالتعليمات ليسا أمرين اختياريين، بل ركيزتان أساسيتان لاستقامة العملية التعليمية.

وأكَّد «المِشْنِب» أنَّ لائحة الانضباط المدرسي ليست نصوصاً شكلية، ولا تعليمات قابلة للتجاوز، وإنِّما قواعد واجبة التطبيق على الجميع، دون استثناء أو مجاملة، مشدداً على أنَّ كل مخالفة تستوجب التعامل معها وفقاً لأحكام اللائحة والإجراءات المنظمة، بما يحفظ حقوق المعلمين والطلاب، ويصون النظام داخل المدارس.

وأشار مدير عام الإدارة إلى أنَّ فلسفة الإدارة تقوم على مبدأ واضح لا لبس فيه؛ فكما أنَّ الطالب المُجتهد والمُلتزم يستحق التحفيز والتكريم، فإنَّ الطالب المخالف يتحمل تبعات مخالفته وفقاً للائحة المنظمة، فلا مكان للتهاون مع التجاوزات، ولا مجال لتبرير السلوكيات التي تتخطى الحدود الأخلاقية والتربوية التي يجب أن تحكم العلاقة داخل المؤسسة التعليمية.

كرامة المعلم خط أحمر

وشدَّد «المِشْنِب» على أنَّ كرامة المعلم خط أحمر، وأنَّ الحفاظ على هيبة المدرسة مسؤولية مشتركة، مؤكداً الاستمرار في متابعة تطبيق لوائح الانضباط المدرسي، والتعامل مع المخالفات وفقاً للقواعد المقررة؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، يسودها الاحترام المتبادل، وتُصان فيها الحقوق، ويؤدي فيها كل طرف واجباته دون إخلال أو تجاوز.

وقال الرسالة واضحة وحاسمة: المدرسة مكانٌ للتعلُّم والتربية، وليست ساحةً للفوضى أو التجاوز؛ والانضباط إلتزامٌ لا يقبل المساومة، واحترام المعلم واجبٌ لا يجوز التفريط فيه.