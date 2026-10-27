قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الحكومة ووزيري الكهرباء والمالية
بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح
ياسر جلال: لا يجوز تحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية.. والقادرون مطالبون بالمشاركة
وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: استمرار الرقابة ومبادرة الـ30 سلعة تضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة
ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل
القبض على متهمين باستغلال 9 أطفال فى التسول بالجيزة
رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين
تعذيب وعنف واغتصاب.. الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وإبادة مستمرة بغزة
خطة أمريكية لإعادة تشكيل حكومة إسرائيل.. 3 رؤساء بالتناوب واستبعاد بن جفير وسموتريتش
شريف فاروق أمام الشيوخ: وضعنا إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتم عرضها على الرئيس
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء توضح التصرف الشرعي حال العثور على تماثيل أثرية داخل الأراضي المملوكة للأفراد

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي للتعامل مع الآثار التي يعثر عليها الأشخاص داخل الأراضي التي يمتلكونها، مؤكدة أن العثور على قطع أثرية خلال أعمال الحفر لا يمنح صاحب الأرض حق تملكها أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها، وإنما يتعين تسليمها إلى الجهات المختصة المعنية بالآثار.

وجاء توضيح الدار ردًا على استفسار ورد إليها عبر موقعها الرسمي، بشأن رجل اشترى قطعة أرض في إحدى محافظات مصر بهدف بناء منزل عليها، لكنه عثر أثناء الحفر على تماثيل أثرية قديمة، وأصبح متخوفًا من إبلاغ أي شخص بما وجده، خشية أن يطمع آخرون في هذه الآثار أو يتسبب الأمر في تعريضه للخطر، وهو ما دفعه إلى السؤال عن التصرف الصحيح شرعًا في هذه الحالة.

وأكدت دار الإفتاء أن الآثار التي يُعثر عليها داخل الأراضي المصرية تُعد من الأموال العامة التابعة للدولة، ولا تصبح ملكًا للأفراد لمجرد العثور عليها في أراضٍ تقع تحت ملكيتهم، سواء كانت ملكيتهم للأرض صحيحة ومستقرة أم لم تكن كذلك.

وبناءً على ذلك، بيّنت الدار أنه لا يجوز للرجل المذكور أن يتملك التماثيل الأثرية التي ظهرت أثناء الحفر في أرضه، كما لا يحق له الاحتفاظ بها أو حيازتها أو إجراء أي تصرف بشأنها، بل يجب عليه شرعًا تسليمها إلى الجهات الرسمية المختصة التي تتولى التعامل مع مثل هذه المكتشفات.

مفهوم الركاز عند الفقهاء

وتطرقت دار الإفتاء إلى مفهوم الركاز في الفقه الإسلامي، موضحة أن الفقهاء اختلفوا في تحديد المقصود به، وهو ما يظهر في اختلاف المذاهب الفقهية في تفسير الأموال المدفونة داخل الأرض.

فقد ذهب فقهاء المذهب الحنفي إلى أن الركاز يُطلق على كل ما له قيمة ويكون مدفونًا في باطن الأرض، سواء كان هذا المال قد دُفن بفعل الإنسان، وهو ما يُعرف بالكنز، أم كان موجودًا في الأرض بأصل خلقة الله سبحانه وتعالى، وهو المعدن.

وبهذا المعنى، يرى الحنفية أن مفهوم الركاز أوسع من كل من الكنز والمعدن؛ لأنه يشملهما معًا، ولا يقتصر على نوع واحد من الأموال التي توجد في باطن الأرض.

رأي جمهور الفقهاء في تعريف الركاز

أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، فقد ذهبوا إلى أن الركاز هو المال المدفون الذي يرجع إلى عصر الجاهلية، مع وجود تفصيلات واختلافات بينهم في تحديد ضوابط هذا التعريف.

ويقصدون بالركاز، وفقًا لهذا الاتجاه الفقهي، المال الذي كان مملوكًا لشخص من أهل الجاهلية ثم دُفن في الأرض، وفسروا وصف الجاهلية بأنه يشمل غير المسلم والذمي، بما يدخل فيه من عاشوا قبل الإسلام ومن عاشوا بعد ظهوره.

وورد أيضًا تفسير آخر للمقصود بالركاز، وهو أن يكون المال المدفون مما يعود إلى ما قبل الإسلام، مع عدم معرفة مالكه وعدم بلوغ الدعوة إليه.

وبذلك أوضحت دار الإفتاء اختلاف الفقهاء في تعريف الركاز وتحديد ما يندرج تحته، مع تأكيدها أن الآثار التي يعثر عليها الأفراد في الأراضي المصرية لا يجوز لهم تملكها أو التصرف فيها، وأن الواجب شرعًا في الحالة محل السؤال هو تسليمها إلى الجهات المختصة المعنية بهذا الشأن.

دار الإفتاء المصرية حكم العثور على الآثار الآثار في الأراضي الخاصة حكم تملك الآثار العثور على تماثيل أثرية مفهوم الركاز في الإسلام التصرف في الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الخارجية القطرية

الخارجية القطرية: على إيران إظهار حسن النية ووقف تهديداتها لدول الخليج العربي

سنغافورة تطرح أول مناقصة لإمدادات الغاز المسال طويلة الأجل وتدرس إنشاء محطة استيراد ثالثة

سنغافورة تطرح أول مناقصة لإمدادات الغاز المسال طويلة الأجل وتدرس إنشاء محطة استيراد ثالثة

الأردن يكشف نتائج عمليته العسكرية ضد "داعش" ويؤكد إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم

الأردن يكشف نتائج عمليته العسكرية ضد "داعش" ويؤكد إلحاق خسائر كبيرة بالتنظيم

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد