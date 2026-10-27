لحصد مياه الأمطار.. وزير الري يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء 50 بحيرة جبلية بجنوب سيناء

شارك الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى الجلسة التى نظمتها الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، وذلك بحضور الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية، وممثل عن السفارة الهولندية بالقاهرة.

وشهد الدكتور سويلم توقيع بروتوكول تعاون بين الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، والجانب الهولندي، للبدء فى تنفيذ مشروع لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء من خلال إنشاء عدد 50 بحيرة جبلية.

وتم خلال الجلسة استعراض مكونات المشروع المزمع البدء فى تنفيذه قريبا، كما تم استعراض ما تحقق من نتائج إيجابية عند تنفيذ مشروع مشابه بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، تحت إشراف الشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن أهمية هذا المشروع المزمع تنفيذه بجنوب سيناء كأحد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتطبيق العملى لمبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus، للحماية من أخطار السيول وتوفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية فى سيناء، وحماية المواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاسلامي، والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه وتنفيذ المشروعات التى تهدف لتحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية.