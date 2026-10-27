وزير الدفاع البولندي: نتوقع صدور قرار إنشاء قاعدة أمريكية دائمة ديسمبر المقبل

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أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، مجددا أنه من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا في ديسمبر المقبل.

وقال كوسينياك-كاميش إنه سيتوجه إلى واشنطن منتصف شهر نوفمير المقبل لإجراء مزيد من المحادثات في وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ حول الخطوات التالية.

وأضاف: "حسبما أبلغنا، من المفترض أن يتخذ القرار النهائي في ديسمبر"، بحسب وكالة الأنباء البولندية /باب/.

وكان قد صدر إعلان أولي بشأن إنشاء قاعدة أمريكية دائمة في بولندا قبل عدة أشهر.

وقبيل هذه المحادثات، ستقدم وارسو مقترحات إلى البنتاجون حول المواقع المحتملة للقاعدة.

وتشمل المواقع قيد الدراسة 4 مدن تقع غرب نهر فيستولا، وهي: فروتسواف، بوزنان، بيدجوشتش، وشتشيتسين.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 15 مليار زلوتي بولندي (3.8 مليار دولار أمريكي)، وأن يوفر أماكن إقامة ومرافق لنحو 5 آلاف جندي وعائلاتهم.

وتشير تقديرات الحكومة البولندية إلى أن إنجاز القاعدة قد يتم بحلول عام 2029.