قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب أزماته الأخيرة.. بيراميدز يرفض التعاقد مع أحمد فتوح
ياسر جلال: لا يجوز تحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية.. والقادرون مطالبون بالمشاركة
وزير التموين أمام مجلس الشيوخ: استمرار الرقابة ومبادرة الـ30 سلعة تضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة
ياسر جلال يقترح أمام الشيوخ: القادرون يدفعون من 1% إلى 5% لحماية محدودي الدخل
القبض على متهمين باستغلال 9 أطفال فى التسول بالجيزة
رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين
تعذيب وعنف واغتصاب.. الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وإبادة مستمرة بغزة
خطة أمريكية لإعادة تشكيل حكومة إسرائيل.. 3 رؤساء بالتناوب واستبعاد بن جفير وسموتريتش
شريف فاروق أمام الشيوخ: وضعنا إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق وتم عرضها على الرئيس
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
وزير التموين أمام «الشيوخ»: خطة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار
الخارجية السورية: أطراف مشبوهة تسعى لتعكير علاقتنا الأخوية مع الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع البولندي: نتوقع صدور قرار إنشاء قاعدة أمريكية دائمة ديسمبر المقبل

وزير الدفاع البولندي: نتوقع صدور قرار إنشاء قاعدة أمريكية دائمة ديسمبر المقبل
وزير الدفاع البولندي: نتوقع صدور قرار إنشاء قاعدة أمريكية دائمة ديسمبر المقبل
أ ش أ

 أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، مجددا أنه من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا في ديسمبر المقبل.

وقال كوسينياك-كاميش إنه سيتوجه إلى واشنطن منتصف شهر نوفمير المقبل لإجراء مزيد من المحادثات في وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ حول الخطوات التالية.

وأضاف: "حسبما أبلغنا، من المفترض أن يتخذ القرار النهائي في ديسمبر"، بحسب وكالة الأنباء البولندية /باب/.

وكان قد صدر إعلان أولي بشأن إنشاء قاعدة أمريكية دائمة في بولندا قبل عدة أشهر.

وقبيل هذه المحادثات، ستقدم وارسو مقترحات إلى البنتاجون حول المواقع المحتملة للقاعدة.

وتشمل المواقع قيد الدراسة 4 مدن تقع غرب نهر فيستولا، وهي: فروتسواف، بوزنان، بيدجوشتش، وشتشيتسين.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو 15 مليار زلوتي بولندي (3.8 مليار دولار أمريكي)، وأن يوفر أماكن إقامة ومرافق لنحو 5 آلاف جندي وعائلاتهم.

وتشير تقديرات الحكومة البولندية إلى أن إنجاز القاعدة قد يتم بحلول عام 2029.

وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش قاعدة عسكرية أمريكية وزارة الدفاع الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

امام عاشور

برا القايمة.. أضا يكشف تفاصيل أزمة بين إمام عاشور وعموتة داخل الأهلي

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مراقب صحي بمركز دكرنس

بميكروفون بائع متجول.. مراقب صحي يعلن انطلاق حملة التطعيم ضد الحصبة بدكرنس

"إعلامي الوزراء": القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة لنحو 1.5 مليون مواطن

"إعلامي الوزراء": القضاء على 357 منطقة غير آمنة وتنفيذ 246 ألف وحدة سكنية بديلة لنحو 1.5 مليون مواطن

معهد بحوث الصحة الحيوانية

الاختبارات الجديدة بمعمل الصحة الحيوانية بالشرقية؟.. «الزراعة» تكشف التفاصيل

بالصور

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد