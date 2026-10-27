الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام منطقتي "الجلدة" و"دير بحة" في مدينة الخليل لليوم الخامس على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، اقتحام منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، ومداهمة منازل الفلسطينيين وإلحاق أضرار بمحتوياتها، بالتزامن مع اعتقال 9 فلسطينيين خلال اقتحامات للمدينة وبلدات دورا والسموع ويطا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الثلاثاء/ ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة، بعدما أجبرت عائلات على إخلاء أجزاء واسعة منهما بالقوة، وسط تزايد الأضرار التي لحقت بالسكان والمصالح الاقتصادية والممتلكات، وصعوبات متفاقمة في إيصال الاحتياجات الأساسية إلى العائلات المتضررة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، إغلاق طرق ومداخل في محافظة بيت لحم، ما يعيق تنقل الفلسطينيين بين البلدات والقرى ومركز المدينة.