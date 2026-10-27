وحشية لا توصف.. رصاص الاحتلال يردي طفلة 6 سنوات شهيدة بجنوب غزة

في استمرار للوحشية المنهجية ضد أصحاب الأرض، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

قام الاحتلال بعمليات نسف وقصف وإطلاق النار، وسط قيود متواصلة على حركة المساعدات والبضائع والسفر.

ونتيجة لذلك، استشهدت الطفلة الفلسطينية "تهاني محمد سعيد شلالفة" والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.



خروقات الاحتلال في غزة لا تتوقف



قصف الاحتلال منطقة شمال مخيم البريج بقذيفة مدفعية أطلقتها دبابة، في حين أطلقت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط القطاع.

وبالتزامن مع ذلك شهدت منطقتا العلم والشاكوش غربي مدينة رفح جنوب القطاع إطلاق نار مكثفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

فيما استشهد أمس 7 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، لا سيما خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوبي القطاع.