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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم ورشة إقليمية لتعزيز بيانات الكوارث ودعم الإنذار المبكر

جانب من الورشة
جانب من الورشة
الديب أبوعلي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، ورشة العمل الإقليمية بشأن الإحصاءات المتعلقة بالكوارث، تحت عنوان «تعزيز نظم بيانات الكوارث من أجل وضع السياسات القائم على الأدلة والعمل الاستباقي»، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الدول العربية في تطوير نظم البيانات والإحصاءات المتعلقة بالكوارث، وتحسين توافر البيانات وجودتها وآليات استخدامها في دعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز التأهب والإنذار المبكر والاستجابة للأزمات، وتبني إجراءات استباقية للحد من المخاطر، إلى جانب دعم التخطيط الإنمائي والاستثمارات الواعية بالمخاطر.

وأكد السفير علي بن إبراهيم المالكي أن تطوير نظم بيانات الكوارث والإحصاءات المرتبطة بها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الدول العربية على الاستعداد للكوارث والحد من آثارها، مشددًا على أهمية توفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في صياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتوجيه خطط التنمية والاستثمارات نحو بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث.

الاستعداد للكوارث والحد من آثارها

وأشار المالكي إلى أن الورشة تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية بإدارة الكوارث والمكاتب الإحصائية الوطنية في الدول العربية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في جمع بيانات الكوارث وتحليلها والاستفادة منها، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وإطار عمل سنداي، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح أن المناقشات تتناول حوكمة بيانات الكوارث، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتقييم جاهزية النظم الوطنية، فضلًا عن الاستفادة من التقنيات الحديثة ومصادر البيانات المتنوعة لفهم المخاطر ورصد الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث.

وتولي الورشة اهتمامًا خاصًا بالتحديات التي تواجه الدول والمناطق المتأثرة بالنزاعات والاحتلال، وسبل تعزيز قدرة نظمها الإحصائية على الصمود واستمرار عملها خلال الأزمات، بما يضمن توافر المعلومات اللازمة لتقدير المخاطر وتحديد الاحتياجات وتوجيه جهود الاستجابة.

وأكد المالكي أهمية أن تسهم مخرجات الورشة في تحديد الأولويات الوطنية والإقليمية لتنمية القدرات وتطوير الترتيبات المؤسسية وتعزيز التعاون الفني، بما يضمن تحويل البيانات والإحصاءات إلى إجراءات عملية تدعم العمل الاستباقي وتسهم في الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية.

جامعة الدول العربية الكوارث مكتب الأمم المتحدة الإسكوا الدول العربية الإنذار المبكر الجامعة العربية التنمية المستدامة

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