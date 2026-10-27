موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية.. والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب «أنفيلد» مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وتشيلسي، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2026-2027، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة المنافسة على اللقب.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، في ظل التاريخ الحافل بالمنافسة بين الفريقين، ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وتجنب الخروج المبكر من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، لتقام المباراة في الساعات الأولى من يوم الخميس بالتوقيت الإماراتي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تكون مواجهة ليفربول وتشيلسي ضمن تغطيتها للبطولة.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي

أسندت شبكة «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على مباراة ليفربول وتشيلسي إلى المعلق أحمد البلوشي، عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، وفقًا للمعلومات الواردة.

ليفربول وتشيلسي في مواجهة حاسمة بكأس الرابطة

يدخل ليفربول المباراة مستفيدًا من إقامة اللقاء على ملعبه «أنفيلد»، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة المشوار في البطولة والتقدم نحو الأدوار النهائية.

في المقابل، يطمح تشيلسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، وانتزاع بطاقة التأهل على حساب منافسه، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين لحسم التأهل إلى الدور المقبل من كأس الرابطة الإنجليزية.