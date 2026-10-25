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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يفوز على برايتون 2-0 وبرينتفورد يتعادل مع هال سيتي 1-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإنجليزي الممتاز
أ ش أ

حقق فريق ليفربول ، فوزًا ثمينًا على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول كلٌ من باسكال جروس لاعب برايتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17 وأليكسندر إيزاك في الدقيقة 21.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى، أُقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، تعادل فريق برينتفورد مع ضيفه هال سيتي بهدف لكل منهما، حيث تقدم هال سيتي في الدقيقة 24 عن طريق أوليفر ماكبيرني من ركلة جزاء، وعدَّل دانجو واتارا النتيجة لبرينتفورد في الدقيقة 63.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، بينما أصبح رصيد هال سيتي 10 نقاط في المركز العاشر.

ليفربول برايتون المباراة

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