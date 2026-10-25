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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يعبر برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
حسن العمدة

حقق ليفربول فوزا مستحقا علي برايتون بهدفين دون رد ، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد آنفيلد في الحولة الثامنة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 17، بعد تشتيت خاطئ من الدفاع استغله فلوريان فيرتز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وسكنت يسار المرمى.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من برادلي باركولا حولها بتسديدة ألكسندر إيزاك بالقدم اليسرى إلى يسار المرمى.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أراوخو، جاكيه، فيرجيل فان دايك، ميلوش كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، فلوريان فيرتز، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا، ألكسندر إيزاك، كودي جاكبو.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

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