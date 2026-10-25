قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الري: حوض النيل يستقبل 2000 مليار متر مكعب من مياه الأمطار سنويًا ولا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار
تنسيق وتعاون حتى 2027.. تفاصيل لقاء وزير الري بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي
ناقد يكشف تفاصيل تصريحات حسين عموتة بشأن حالة اللاعبين وأسباب التغييرات الفنية
النينيو تدفع 2026 لرقم قياسي في درجات الحرارة.. وتهدد الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء عالميا
وجدي زين الدين: مصر لم تتخلَّ عن حقوقها المائية وتتعامل باستراتيجية طويلة النفس
روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية.. تقليص الإنفاق الحكومي وإعفاء محدودي الدخل ضريبيًا
صوت الشعب.. وجدي زين الدين: منتدى مصر يعزز التواصل بين الحكومة والمواطنين
قائد القيادة الوسطى الأمريكية: مستمرون في دعم شركائنا الخليجيين
عبد الله بن زايد: محاربة الإرهاب دون التطرف كمحاولة تحويل ماء البحر إلى عذب
المغرب 05:09 مساءً.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي الأسبوع المقبل
تغييرات جديدة تهدد مستخدمي واتساب في 2027.. ما علاقة شريحة SIM؟
تقارير : مخاوف إيرانية من عودة الحرب وتصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة بريطانية لـ صدى البلد: الأمن المائي على رأس أولويات شراكتنا مع مصر.. وسعيدة بزيارة العاصمة الجديدة

عضوة البرلمان البريطاني وصحفية صدي البلد
عضوة البرلمان البريطاني وصحفية صدي البلد
إلهام عبد العزيز

قالت عضوة البرلمان البريطاني ووزيرة الدولة بوزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية في المملكة المتحدة إيما هاردي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن تعزيز الأمن المائي وتوظيف الأبحاث وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، تأتي في مقدمة أهداف الشراكة بين البلدين.

التعاون الأخضر بين مصر وبريطانيا 

وأضافت الوزيرة أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي، والاستفادة من الأبحاث والخبرات البريطانية، بجانب تشجيع الاستثمارات الخاصة لدعم جهود مصر في تحقيق التحول الأخضر، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون المصري البريطاني، والعمل على تحقيق نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل التغيرات المناخية التي تواجه العالم.

جاءت تصريحات الوزيرة على هامش حضورها في القاهرة للإطلاق الرسمي لشراكة النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة، خلال فعالية نظمتها السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم.

في سياق آخر، أعربت الوزيرة خلال تصريحاتها مع صدي البلد عن سعادتها بزيارتها إلى القاهرة، مشيدة بتجربتها في العاصمة الجديدة، مشيرة إلى سعادتها بزيارتها والاطلاع على بعض المعالم التاريخية في مصر.

وأكدت أنها تتطلع بشكل خاص إلى زيارة الأهرامات غدًا، معربة عن حماسها لاكتشاف أحد أبرز المعالم الحضارية والتاريخية في مصر.

وزير الدولة بوزارة البيئة البريطانية الشراكة بين مصر وبريطانيا الأمن المائي الأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

والدة شيماء جمال

براءة والدة شيماء جمال من تهمة نشر أخبار كاذبة

محمد صلاح

مد أجل الحكم في دعوى أتعاب المحاماة ضد محمد صلاح للغد

المتهمة

رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى في الشيخ زايد

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد