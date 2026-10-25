وزيرة بريطانية لـ صدى البلد: الأمن المائي على رأس أولويات شراكتنا مع مصر.. وسعيدة بزيارة العاصمة الجديدة

قالت عضوة البرلمان البريطاني ووزيرة الدولة بوزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية في المملكة المتحدة إيما هاردي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن تعزيز الأمن المائي وتوظيف الأبحاث وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، تأتي في مقدمة أهداف الشراكة بين البلدين.

التعاون الأخضر بين مصر وبريطانيا

وأضافت الوزيرة أن الجانبين يعملان على تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي، والاستفادة من الأبحاث والخبرات البريطانية، بجانب تشجيع الاستثمارات الخاصة لدعم جهود مصر في تحقيق التحول الأخضر، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون المصري البريطاني، والعمل على تحقيق نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل التغيرات المناخية التي تواجه العالم.

جاءت تصريحات الوزيرة على هامش حضورها في القاهرة للإطلاق الرسمي لشراكة النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة، خلال فعالية نظمتها السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم.

في سياق آخر، أعربت الوزيرة خلال تصريحاتها مع صدي البلد عن سعادتها بزيارتها إلى القاهرة، مشيدة بتجربتها في العاصمة الجديدة، مشيرة إلى سعادتها بزيارتها والاطلاع على بعض المعالم التاريخية في مصر.

وأكدت أنها تتطلع بشكل خاص إلى زيارة الأهرامات غدًا، معربة عن حماسها لاكتشاف أحد أبرز المعالم الحضارية والتاريخية في مصر.