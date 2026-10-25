أسامة كمال: الانتخابات والتوترات السياسية تزيدان حالة الغموض في أسواق النفط العالمية

تواجه أسواق النفط العالمية حالة من الترقب في ظل تداخل التطورات السياسية مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة واستمرار التوترات الدولية.

واستعرض النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، رؤيته للعوامل المؤثرة في حركة أسواق البترول، مشيرًا إلى أن الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات الكونجرس الأمريكي قد تكون لهما انعكاسات على المشهد السياسي والاقتصادي، ومن ثم على أسواق الطاقة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، تناول خلالها عددًا من الملفات المرتبطة بأسعار النفط والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، إلى جانب موقف الحكومة المصرية من أسعار المنتجات البترولية والكهرباء.

أسامة كمال: عوامل متعددة تتحكم في أسعار النفط عالميًا

وأوضح كمال أن التنبؤ بحركة أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة ليس أمرًا سهلًا، في ظل ارتباط السوق بعدد من العوامل، أبرزها التطورات السياسية والأمنية، وحجم الإنتاج العالمي، ومستويات الطلب، ومدى انتظام الإمدادات إلى الأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن تصاعد التوترات الدولية قد يزيد المخاوف بشأن توافر الطاقة وتكلفة نقلها، بما ينعكس على حركة الأسعار، خاصة في ظل حساسية الأسواق لأي تطورات تؤثر على الدول المنتجة أو طرق إمداد النفط والغاز.

وأضاف أن دخول فصل الشتاء قد يسهم في زيادة الطلب على الطاقة، وهو ما يضع الأسواق أمام تحديات إضافية، لا سيما إذا تزامن ارتفاع الاستهلاك مع استمرار الضغوط على المعروض العالمي.

وأكد أن متابعة هذه المتغيرات تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول المستوردة للطاقة، نظرًا لما قد تسببه زيادة الأسعار من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل والنقل، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.

موقف الحكومة من أسعار الوقود والكهرباء

وتطرق رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى مصر 2026، بشأن التعامل مع أسعار الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح كمال أن الحكومة اختارت تثبيت الأسعار مراعاة للأعباء التي يتحملها المواطنون، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات تؤثر على تكلفة استيراد الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن ملف الطاقة يفرض تحديًا أمام الحكومة، يتمثل في التعامل مع التغيرات الخارجية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتأثير أي زيادات محتملة في تكلفة الوقود على مختلف القطاعات.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يجعل تطورات السوق الدولية من الملفات التي تتطلب متابعة مستمرة وتقييمًا دقيقًا لتداعياتها على الاقتصاد المحلي.

تحذيرات من تداول معلومات غير دقيقة بشأن الكهرباء

وفيما يتعلق بملف الكهرباء، انتقد كمال تداول معلومات قال إنها لا تعكس بدقة مضمون تصريحات رئيس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال، داعيًا إلى الرجوع إلى المصادر الأصلية قبل نشر الأخبار أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أهمية التحقق من المعلومات المتعلقة بالقرارات الحكومية، خصوصًا الملفات الاقتصادية والخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، محذرًا من الاعتماد على معلومات غير موثقة عند تقييم المواقف أو تكوين الانطباعات.

وأشار إلى أن مناقشات منتدى مصر 2026 تناولت التحديات المرتبطة بالطاقة والظروف الدولية، مؤكدًا أهمية إتاحة المعلومات بصورة واضحة بما يساعد على فهم طبيعة الضغوط التي تواجه الأسواق.

ارتفاع أسعار الطاقة يضيف أعباء على الاقتصادات الأوروبية

وعلى الصعيد الدولي، تناول كمال التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار النفط والغاز على الدول الأوروبية، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجه قطاعات من السكان والشركات.

وأوضح أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج، بما يفرض أعباء إضافية على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية، خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد جانب كبير من احتياجاتها من الطاقة.

وتطرق إلى الجدل السياسي المرتبط بمواقف بعض الدول الأوروبية من القضية الفلسطينية، وطرح وجهة نظره بشأن محاولات التأثير على صورة العرب والمسلمين في ظل الاحتجاجات والتطورات السياسية التي تشهدها بعض الدول.

وتحدث كمال عن وجود أطراف تسعى، بحسب تقديره، إلى التأثير على الاستقرار الأوروبي وصرف الاهتمام عن القضية الفلسطينية، وهي آراء طرحها خلال المداخلة ولم يتضمن النص المتاح أدلة مستقلة تؤكدها.

الانتخابات الإسرائيلية ومستقبل حكومة نتنياهو

وفيما يخص الوضع السياسي داخل إسرائيل، أشار كمال إلى احتدام المنافسة السياسية، لافتًا إلى أن مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو يمثل أحد الملفات المهمة في ظل الخلافات الداخلية والاحتجاجات التي شهدتها تل أبيب ضد الحكومة.

وأوضح أن أي تغير في المشهد السياسي الإسرائيلي قد تترتب عليه تطورات داخلية، بما في ذلك ملفات سياسية وقانونية، في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه انتقادات بشأن عدد من القضايا الأمنية والسياسية.

وتحظى هذه التطورات بمتابعة إقليمية ودولية، في ظل ارتباط الأوضاع الداخلية في إسرائيل بالتوترات التي تشهدها المنطقة، وما قد ينتج عنها من انعكاسات على العلاقات الإقليمية وحسابات الدول المعنية.

اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

وتطرق رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، مشيرًا إلى أن التعامل مع الاتفاق يتجاوز كونه وثيقة مكتوبة، نظرًا لارتباطه باعتبارات سياسية وقانونية واستراتيجية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأكد كمال تمسك مصر بموقفها الرافض للإجراءات الأحادية في ترسيم الحدود البحرية، مشددًا على أهمية مراعاة حقوق الدول المعنية ومواقف دول الجوار عند تناول الملفات المتعلقة بالمناطق البحرية.