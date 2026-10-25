عبد الله بن زايد: محاربة الإرهاب دون التطرف كمحاولة تحويل ماء البحر إلى عذب

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية، أن محاربة الإرهاب دون محاربة التطرف كمن يسقي البحر ماء عذبا في انتظار تحول البحر إلى نهرٍ عذب.

وكتب، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “أن نحارب الإرهاب دون محاربة التطرف؛ كمن يسقي البحر ماء عذبا في انتظار تحول البحر إلى نهرٍ عذب”.



وفي سياق آخر، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، مع وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

كما بحثا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.