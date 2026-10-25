أسامة كمال: تثبيت أسعار الطاقة مراعاة لظروف المواطنين.. واحذروا شائعات تخفيف الأحمال

أكد أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن تثبيت أسعار الطاقة في مصر جاء مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت، وفقًا لما ذكره، تحمل الأعباء المرتبطة بالتطورات العالمية بدلًا من زيادة الأسعار خلال المرحلة الحالية.

التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال منتدى مصر 2026 في جلسة الطاقة إلى توجه الحكومة نحو تثبيت الأسعار، في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

وحذر رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ من تداول معلومات وصفها بالمغلوطة بشأن تصريحات رئيس الوزراء حول تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا أهمية التحقق من الأخبار ومواجهة الشائعات التي قد تثير القلق بين المواطنين.

تعزيز الوعي المجتمعي

وأضاف أن تعزيز الوعي المجتمعي أصبح ضرورة في ظل التطورات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك، بحسب تعبيره، مقومات تساعدها على مواجهة التحديات الراهنة.

في سياق آخر، تطرق كمال إلى الاحتجاجات والتطورات السياسية في عدد من الدول الأوروبية، معتبرًا أن الأزمات التي تشهدها هذه الدول قد تؤثر على المنطقة، كما أشار إلى تداعيات الصراع السياسي داخل إسرائيل، في ظل المظاهرات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد ضرورة الاستعداد للتغيرات العالمية، ومتابعة انعكاساتها على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية.