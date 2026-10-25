تغييرات جديدة تهدد مستخدمي واتساب في 2027.. ما علاقة شريحة SIM؟

يواجه مستخدمو تطبيقي واتساب وتيليجرام في الهند احتمال فرض قيود على الوصول إلى حساباتهم اعتبارا من 1 يناير 2027، في إطار متطلبات حكومية جديدة تلزم تطبيقات المراسلة بربط الحسابات بشريحة الاتصال النشطة المرتبطة برقم الهاتف المسجل.

وحددت إدارة الاتصالات الهندية DoT، يوم 31 ديسمبر 2026 موعدا نهائيا لامتثال خدمات المراسلة لهذه المتطلبات، التي تستهدف الحسابات التي تواصل العمل حتى بعد إزالة شريحة الاتصال المسجلة أو استبدالها أو إلغاء تفعيلها.

ولا يعني ذلك بالضرورة إيقاف الحسابات فورا بمجرد إزالة الشريحة، إذ ستعتمد طبيعة القيود وآلية تطبيقها على الإجراءات التقنية التي ستعتمدها كل منصة للامتثال للقواعد الجديدة.

ما قواعد ربط الحساب بشريحة SIM؟



تعتمد تطبيقات المراسلة عادة على إرسال رمز تحقق عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، للتأكد من ملكية رقم الهاتف عند تسجيل الحساب.

وبعد إتمام هذه الخطوة، يمكن للمستخدم مواصلة استخدام الحساب عبر شبكة Wi-Fi حتى لو لم تعد الشريحة المرتبطة بالرقم موجودة في الهاتف أو كانت غير نشطة.

لكن القواعد الجديدة تستهدف تغيير هذه الآلية، من خلال اشتراط استمرار الارتباط بين حساب المراسلة وشريحة الاتصال النشطة المرتبطة بالرقم المسجل، بدلا من الاكتفاء بالتحقق من ملكية الرقم عند إنشاء الحساب للمرة الأولى.

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها CNBC TV18، يتوقع أن تشمل المتطلبات أيضا شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM، ما يعني أن القواعد لا تقتصر على الشرائح التقليدية، بل ترتبط أساسا باستمرار نشاط الرقم المسجل وإمكانية التحقق منه.

لماذا فرضت الهند هذه القيود؟

تقول إدارة الاتصالات الهندية إن استمرار جلسات المراسلة بعد إزالة شرائح الاتصال أو إلغاء تفعيلها قد يتيح للمحتالين إساءة استخدام أرقام الهواتف الهندية، حتى عندما لا تعود الشرائح الأصلية مستخدمة أو تكون قد نُقلت إلى خارج البلاد.

وقد تستغل هذه الحسابات في عمليات احتيال عابرة للحدود، وانتحال صفة المسؤولين الحكوميين، وخداع الضحايا لدفع الأموال أو تحويلها إلى جهات مجهولة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار قواعد الأمن السيبراني للاتصالات لعام 2024، التي تستهدف تعزيز الارتباط بين هويات مستخدمي خدمات الاتصالات وحساباتهم الرقمية، والحد من استخدام الحسابات المنفصلة عن شرائح الاتصال المسجلة في أنشطة إجرامية.

ما التطبيقات المشمولة بالقواعد الجديدة؟

شمل التوجيه الأصلي عددا من منصات المراسلة والتواصل الاجتماعي، من بينها: واتساب وتيليجرام وسيجنال وسناب شات.

وذلك إلى جانب، تطبيق المراسلة الهندي اراتاري Arattai، ومنصة التواصل الاجتماعي الهندية ShareChat، وتطبيق الفيديوهات القصيرة الهندي Josh، وتطبيق المراسلة والمكالمات الهندي JioChat.

ومع ذلك، تختلف التقارير بشأن الوضع الحالي لبعض الخدمات، ولا سيما سناب شات وسيجنال، لذلك تظل الإعلانات الرسمية الصادرة عن كل منصة ضرورية لتحديد كيفية تطبيق القواعد عليها.

من المستخدمون الأكثر تأثرا؟

قد تواجه بعض الفئات قيودا أكبر من غيرها، خصوصا المستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة إضافية لا تحتوي على شريحة الاتصال المرتبطة بحساباتهم، مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الثانوية.

كما قد يحتاج المسافرون الذين يستبدلون شرائحهم المعتادة بشرائح محلية أثناء وجودهم خارج الهند إلى مراجعة إعدادات حساباتهم، وفقا لآلية التحقق التي ستعتمدها التطبيقات.

وقد تتأثر أيضا جلسات واتساب وتيليجرام عبر المتصفح أو أجهزة الكمبيوتر، ففي حين تضمنت الإرشادات الأصلية اشتراط تسجيل الخروج من الجلسات عبر الويب خلال فترات لا تتجاوز 6 ساعات، تشير تحديثات لاحقة إلى نهج قائم على تقييم المخاطر، بدلا من فرض تسجيل الخروج كل 6 ساعات على جميع المستخدمين دون استثناء.

ماذا ينبغي على المستخدمين فعله قبل الموعد النهائي؟

حثت إدارة الاتصالات الهندية DoT، مستخدمي تطبيقات المراسلة في الهند على إبقاء أرقام الهواتف المرتبطة بحساباتهم نشطة، ومتابعة التحديثات والتعليمات الرسمية الصادرة عن المنصات التي يستخدمونها، استعدادا لتطبيق متطلبات ربط الحسابات بشرائح الاتصال.

ومن المتوقع أن تتضح التفاصيل المتعلقة بآليات التحقق من استمرار نشاط الشرائح، واستخدام الحسابات على الأجهزة المرتبطة، وإجراءات استعادة الوصول إليها، وفقا لآلية التنفيذ التي ستعتمدها كل منصة قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر 2026.

ولا تستهدف هذه الإجراءات حظر أنواع معينة من الهواتف الذكية، بل تركز على تعزيز التحقق من هوية المستخدم وضمان استمرار ارتباط حسابه برقم الهاتف وشريحة الاتصال المسجلة لديه.