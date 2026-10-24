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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

جدولة الرسائل في واتساب .. ميزة طال انتظارها لمستخدمي الآيفون

واتساب
واتساب
احمد الشريف

استجاب تطبيق التراسل الشهير "واتساب" أخيراً لواحد من أكثر طلبات المستخدمين إلحاحاً، حيث بدأ التطبيق في اختبار ميزة جديدة تسمح لمستخدمي هواتف "آيفون" بجدولة الرسائل وإرسالها تلقائياً في وقت محدد سلفاً.

رسائلك تنطلق في وقتها المناسب

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، ظهرت هذه الميزة الجديدة في النسخة التجريبية (Beta) لتطبيق واتساب على نظام التشغيل (iOS). 

والآن، بدلاً من نسيان إرسال رسالة مهمة في وقت متأخر أو نسيان تهنئة صديق بعيد ميلاده، يمكنك كتابة الرسالة، ثم الضغط مطولاً على زر "إرسال" (Send).

ستظهر لك شاشة جديدة لاختيار اليوم والساعة الدقيقة التي تريد إرسال الرسالة فيها، وبمجرد التأكيد، سيحتفظ واتساب بالرسالة ويرسلها نيابة عنك في الموعد المحدد.

شروط وتفاصيل الميزة الجديدة

وأوضح التقرير أن هذه الميزة لا تقتصر على النصوص فقط، بل يمكنك أيضاً جدولة إرسال الصور والفيديوهات والروابط. 

ولكن هناك شرط بسيط؛ لا يمكنك جدولة إرسال أكثر من صورة أو فيديو واحد في نفس الوقت، بل يجب جدولة كل ملف على حدة. 

كما يتيح لك التطبيق اختيار موعد الإرسال بداية من 10 دقائق بعد الكتابة، وحتى أسبوعين كاملين كحد أقصى.

مفاجأة في المجموعات (الجروبات)

ولم ينسَ واتساب المجموعات (الجروبات) في هذا التحديث، ولكن هناك ملاحظة هامة جداً رصدها المطورون؛ إذا قمت بجدولة رسالة لإرسالها في مجموعة معينة غداً، وانضم شخص جديد لهذه المجموعة اليوم، فإن هذا الشخص الجديد لن يرى رسالتك المجدولة عند إرسالها غداً. 

فالرسالة ستصل فقط للأشخاص الذين كانوا أعضاء في المجموعة وقت "جدولة" الرسالة وليس وقت إرسالها. 

ورغم أن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار لعدد محدود من المستخدمين، إلا أن الخبراء يتوقعون طرحها رسمياً لجميع هواتف آيفون وأندرويد قريباً جداً.

واتساب آيفون Beta iOS تطبيق واتساب

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