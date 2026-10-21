واتساب يطلق خطة ذكية لإنهاء إزعاج الأرقام المجهولة إليك التفاصيل كاملة

هل سئمت من كثرة المكالمات الواردة من أرقام مجهولة؟ حسنًا، قد يكون هناك حل. يُقال إن منصة واتساب تعمل على ميزة جديدة لفلترة المكالمات على نظام أندرويد، والتي قد تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في المكالمات الواردة من أشخاص مجهولين.

تهدف هذه الميزة المزعومة إلى تحسين ميزة "كتم المتصلين المجهولين" الحالية، من خلال توفير طرق أكثر مرونة لإدارة المكالمات الواردة، بما في ذلك إمكانية فرز المتصلين قبل اتخاذ قرار الرد.

بحسب موقع WABetaInfo ، المتخصص في تتبع تطورات واتساب، تم اكتشاف الميزة الجديدة في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد، الإصدار 2.26.41.4. ولا تزال الميزة قيد التطوير ولم تُطرح بعد للاختبار التجريبي.

ستوفر ميزة تصفية المكالمات الجديدة، بحسب التقارير، ثلاثة خيارات ضمن إعدادات الخصوصية في واتساب. الخيار الأول، "عدم التفعيل"، يُعطّل تصفية المكالمات ويسمح بتلقي إشعارات المكالمات الواردة من الأرقام المحفوظة وغير المعروفة. أما الخيار الثاني، فيُفعّل كتم صوت المكالمات الواردة من الأرقام غير المعروفة تلقائيًا. مع ذلك، ستظل هذه المكالمات تظهر في تبويب المكالمات والإشعارات، لكن الهاتف لن يرن.

قد يكون الخيار الثالث هو الميزة الأكثر فائدة. إذ يقوم واتساب بالرد تلقائيًا على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، ويطلب من المتصل توضيح سبب الاتصال. وبحسب التقارير، يقوم التطبيق بعد ذلك بإنشاء نص مكتوب لرد المتصل، مما يتيح للمتلقي مراجعة المعلومات واتخاذ قرار بشأن الرد. تُمكّن هذه الطريقة المستخدمين من تجنب الإزعاج غير الضروري دون تفويت المكالمات المهمة التي لم يتم حفظ أرقامها.