بشرى لمستخدمي آيفون.. ميزة منتظرة من واتساب ستغير طريقتك في تصفح الروابط



قامت منصة WhatsApp ببدء اختبار ميزة المتصفح المدمج (In-app browser) وذلك لمستخدمي هواتف iPhone وذلك عبر نظام iOS.

على الجانب الاخر قد تتيح هذه الميزة الجديدة إمكانية تصفح أي رابط ويب يُرسل أو يُستقبل داخل المحادثات مباشرة ودون حاجتك لمغادرة التطبيق أو الانتقال تلقائياً إلى متصفح Safari أو أي متصفح خارجي آخر.

ميزة المتصفح المدمج الجديدة

بعد أن كان الاختبار في العام الماضي مقتصراً على روابط تجارية محددة وموثقة (HTTPS)، يمتد الاختبار الحالي ليشمل جميع الروابط والملفات ومواقع الويب المتنوعة.

لن تُفرض الميزة بشكل إجباري؛ حيث سيتمكن المستخدمون من تفعيلها أو تعطيلها عبر خيار جديد باسم "In-app browser" ضمن إعدادات الدردشة (Settings > Chats).

أكدت التقارير الصادرة عن موقع WABetaInfo المتخصص، أن تطبيق واتساب لا يمكنه رؤية الروابط التي تمت مشاركتها أو المواقع التي يقوم المستخدم بفتحها وتصفحها.





التحكم في البيانات

توفر شاشة الإعدادات خياراً إضافياً يتيح للمستخدم مسح ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وذاكرة التخزين المؤقت (Cache)، وبقية بيانات التصفح التي سجلها المتصفح المدمج.

عند فتح أي رابط داخل التطبيق، سيظل بإمكان المستخدم الانتقال سريعاً إلى متصفحه الأساسي (مثل Safari) في أي وقت عبر القائمة المنسدلة المتاحة أثناء التصفح.

رُصدت هذه الميزة في النسخة التجريبية رقم 26.41.10.72 المتاحة عبر برنامج Apple TestFlight.

على الجانب الآخر تعد الميزة ما زالت قيد التطوير والاختبار الداخلي ولم تتوفر بعد لجميع مشتركي النسخ التجريبية أو العامة، ولم تعلن الشركة عن موعد رسمي لإطلاقها