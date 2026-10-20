رعب في هواتف آيفون.. فيروس تجسس خطير يسرق صورك وأرقامك السرية

كشفت تقارير أمنية حديثة عن ظهور نسخة جديدة وأكثر شراسة من برمجيات التجسس التي تستهدف هواتف "آيفون".

ويقوم هذا الفيروس باختراق جهازك وسرقة أدق تفاصيل حياتك الشخصية في صمت تام.

اختراق صامت لبياناتك الحساسة

وبحسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز" الإخباري، يحمل هذا الفيروس الخطير اسم "دارك سورد بي 7" (P7 DarkSword).

واكتشفه خبراء شركة "آي فيريفي" (iVerify) المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة.

وحدث هذا الاكتشاف أثناء فحص هاتف آيفون مصاب في شهر أغسطس الماضي.

وأكد الخبراء في تقريرهم الصادر يوم 8 أكتوبر الجاري، أن الفيروس يجمع بيانات بالغة الأهمية، فهو يسرق كلمات المرور، والصور الخاصة، والملاحظات الشخصية، وحتى المحافظ الرقمية للعملات المشفرة.

أداة للمجرمين بعد أن كانت سرية

وأوضح التقرير أن الفيروس الجديد يتميز بقدرته العالية على التخفي داخل الهاتف. وقد استخدم المبرمجون الرمز "بي 7" في كتابة شفرة الفيروس لجعله أكثر تعقيداً وقوة.

ويجعل هذا التطور عملية اكتشافه أو تتبعه أمراً صعباً جداً على الخبراء.

كما يسمح للمخترقين بإرسال أوامر جديدة للهاتف المصاب والتحكم فيه عن بعد.

ومن جانبها، صرحت شركة "أبل" بأن هذا الفيروس كان في الأصل أداة تجسس احترافية.

وكانت هذه الأداة مكلفة جداً وتستخدمها جهات متخصصة فقط. ولكن بعد تسريب شفرتها، أصبحت للأسف في متناول مجرمي الإنترنت العاديين.

كيف تحمي هاتفك من الخطر؟

ورغم خطورة هذا الفيروس، طمأن الخبراء المستخدمين بأن ليس كل هاتف آيفون معرضاً للاختراق بسهولة.

ولحماية جهازك، ينصح المتخصصون بضرورة تحديث نظام تشغيل الهاتف (السوفت وير) باستمرار.

فيما تعمل هذه التحديثات الدورية كدرع حماية قوي يسد الثغرات ويمنع البرامج الخبيثة من التسلل.

كما يجب تجنب الضغط على أي روابط مجهولة المصدر تصلك عبر الرسائل النصية.

ويفضل دائماً مراجعة إعدادات الأمان في هاتفك للتأكد من حماية خصوصيتك وصورك الشخصية.