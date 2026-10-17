بـ 7 دولارات.. الذكاء الاصطناعي يسيطر على آيفون دون كسر حمايته

ابتكر مطور برمجيات طريقة مذهلة تجعل الذكاء الاصطناعي قادرًا على استخدام هاتف "آيفون" والتحكم فيه بالكامل نيابة عنك، بتكلفة لا تتجاوز 7 دولارات وبدون الحاجة لكسر حماية الجهاز نهائيًا.

لوحة إلكترونية صغيرة تصنع المعجزات

وبحسب تقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز" التقني، يعتمد هذا المشروع المبتكر على لوحة إلكترونية صغيرة ورخيصة جدًا.

ويهدف هذا المشروع، الذي طوره مبرمج يدعى "هنري يوان"، إلى تسهيل أتمتة المهام اليومية على الهواتف الذكية.

وتقوم هذه اللوحة البسيطة بخداع الهاتف لتجعله يظن أنها "فأرة" (ماوس) ولوحة مفاتيح حقيقية.

ومن خلال هذا الخداع الذكي، يستطيع برنامج الذكاء الاصطناعي التفاعل مع شاشة الهاتف والتنقل بين التطبيقات لتنفيذ أوامرك، وكأن هناك إنسانًا خفيًا يمسك بالجهاز ويحركه.

كيف يفهم الذكاء الاصطناعي شاشة هاتفك؟

وأوضح التقرير أن الفكرة تعتمد على تفعيل ميزة "اللمس المساعد" الموجودة أساسًا في إعدادات أجهزة آيفون.

و تتحول بهذه الطريقة، ضغطات الماوس التي يصدرها الذكاء الاصطناعي إلى لمسات حقيقية على الشاشة، وتتحول حركة السحب إلى تمرير طبيعي بين القوائم.

ولضمان نجاح المهمة، يقوم الذكاء الاصطناعي بمراقبة الشاشة ليرى ما تغير بعد كل خطوة يخطوها. وهذا يعني أنه يتابع استجابة الهاتف بصريًا ليتخذ قراره التالي بدقة شديدة، ليصبح الهاتف مطيعًا لأوامره بالكامل لإنجاز المهام المطلوبة.

قيود أمنية صارمة وتكلفة بسيطة

وأشار الخبراء إلى أن تكلفة هذه اللوحة تبلغ حوالي 7 دولارات فقط. ويمكن للمستخدم توصيلها مباشرة بأي هاتف آيفون حديث مزود بمنفذ الشحن الجديد (USB-C)، أو استخدام وصلة تحويل بسيطة للهواتف الأقدم.

ورغم هذا التحكم الواسع، إلا أن نظام الهاتف لا يزال يفرض قيودًا أمنية صارمة للحماية، فالذكاء الاصطناعي لا يمكنه رؤية شاشة إدخال الرقم السري أو شاشة الدفع الإلكتروني.

كما أن إغلاق شاشة الهاتف يوقف عملية المراقبة والتحكم تمامًا، مما يضمن الحفاظ على سرية بياناتك الحساسة.