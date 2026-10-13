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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تطلق شريحة مايا 300 للذكاء الاصطناعي.. ضربة لإنفيديا

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

كشفت شركة مايكروسوفت عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي شريحة جديدة تحمل اسم "مايا 300"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل اعتمادها على الشركات الأخرى المنتجة للشرائح مثل إنفيديا.

استقلالية تقنية وتخفيض التكاليف

وبحسب تقرير نشره موقع "ياهو فاينانس"، فإن إطلاق مايكروسوفت لشريحة "مايا 300" (Maia 300) يعكس رغبتها القوية في تحقيق استقلالية أكبر في مجال الأجهزة والشرائح الإلكترونية المخصصة للذكاء الاصطناعي. 

فالشريحة الجديدة عبارة عن قطعة إلكترونية متطورة للغاية، تم تصميمها خصيصًا لتسريع عمليات معالجة البيانات الضخمة التي تحتاجها برامج الذكاء الاصطناعي. 

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تخفيض التكاليف الباهظة التي كانت تتكبدها مايكروسوفت لشراء الشرائح من شركات أخرى.

أداء ينافس العمالقة

وأوضح التقرير أن شريحة "مايا 300" لا تعتبر مجرد بديل رخيص، بل هي منتج عالي الكفاءة تم تطويره لينافس أقوى الشرائح الموجودة في السوق. 

فقد أثبتت الاختبارات الأولية أن الشريحة الجديدة تقدم أداءً متميزًا في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، مثل تلك المستخدمة في توليد النصوص والصور.

و يعني هذا أن الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت ستصبح أسرع وأكثر كفاءة، مما يعود بالنفع المباشر على المستخدمين.

مستقبل التكنولوجيا يتشكل

وختم التقرير بالإشارة إلى أن هذه الخطوة من مايكروسوفت تعتبر تطورًا مهمًا في عالم التكنولوجيا. 

فمع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، أصبح الصراع على إنتاج أفضل الشرائح أشد من أي وقت مضى.

ومع دخول مايكروسوفت بقوة إلى هذا المجال، يمكننا أن نتوقع منافسة شرسة ستؤدي في النهاية إلى ابتكارات جديدة وأسعار أكثر تنافسية، مما سيجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول الجميع.

مايكروسوفت إنفيديا ذكاء الاصطناعي قطعة إلكترونية مجال الذكاء الاصطناعي

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