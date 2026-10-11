مايكروسوفت تدفع ألف دولار لمستخدمي "ماك بوك" مقابل الانتقال لأجهزتها

أطلقت شركة "مايكروسوفت" عرضًا ماليًا مغريًا يستهدف أصحاب أجهزة "ماك بوك برو" التابعة لشركة "أبل"، في محاولة ذكية لجذبهم نحو شراء حاسوبها الجديد "سيرفس لابتوب ألترا".

مكافأة ضخمة لتغيير ولائك

وبحسب تقرير نشره موقع "نوت بوك تشيك" التقني، قررت الشركة الأمريكية تقديم حافز مالي يصل إلى ألف دولار أمريكي نقداً للعملاء.

ويحصل المستخدم على هذا المبلغ الكبير كـ"مكافأة إضافية" عند قيامه بتسليم جهازه القديم من نوع "ماك بوك برو" للشركة، وطلب شراء جهاز مايكروسوفت الجديد قبل موعد طرحه الرسمي بالأسواق.

وتضاف هذه المكافأة إلى الثمن الأصلي الذي ستدفعه الشركة لشراء الجهاز القديم، مما يقلل من تكلفة اللابتوب الجديد بشكل ملحوظ.

خطوات بسيطة للاستفادة من العرض

وأوضح التقرير أن هذا العرض الترويجي متاح حالياً للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا فقط، ويستمر حتى 23 نوفمبر المقبل.

ولكي تستفيد من هذه الأموال، يجب أن يكون جهازك القديم سليماً ومطابقاً لشروط مايكروسوفت الفنية.

وبعد إتمام عملية التقييم وطلب الجهاز الجديد، يلتزم المستخدم بإرسال حاسوبه القديم بالبريد خلال 15 يوماً فقط لضمان وصول المبلغ لحسابه.

وتختلف قيمة المكافأة بناءً على حالة الجهاز وسنة إصداره، لتصل إلى حدها الأقصى وهو ألف دولار.

جهاز قوي بسعر منافس

وتأتي هذه الخطوة الجريئة لدعم مبيعات لابتوب "سيرفس لابتوب ألترا" الجديد، والذي يبدأ سعره من 2,599 دولاراً.

ويعتبر هذا الجهاز أحدث إصدارات مايكروسوفت، ويأتي مزوداً بشريحة رسوميات قوية جداً تعرف باسم "RTX Spark"، مما يجعله مثالياً لتشغيل الألعاب الثقيلة وبرامج التصميم الاحترافية بسلاسة تامة.

ومن خلال هذا العرض، تسعى مايكروسوفت لمنافسة أبل ليس فقط بالتكنولوجيا القوية، بل وتقديم إغراء مالي مباشر يصعب رفضه.