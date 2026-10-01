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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمستخدمي مايكروسوفت.. اشتراك عائلي جديد يشارك ميزات الذكاء الاصطناعي وسعة التخزين

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أطلقت شركة "مايكروسوفت" خطة اشتراك جديدة تحمل اسم "مايكروسوفت 365 فاميلي بريميوم"، لتمنح العائلات أخيرًا فرصة التشارك في أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومساحات التخزين الضخمة بأسعار أوفر.

الذكاء الاصطناعي لكل أفراد الأسرة

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني، قررت الشركة الأمريكية تقديم باقة مميزة تسمح لجميع أفراد العائلة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي باشتراك واحد مشترك. هذا يعني أن كل فرد في المنزل سيتمكن من الاستعانة ببرنامج "كوبايلوت" (Copilot).

 ببساطة هذا البرنامج  عبارة عن مساعد ذكي مدمج داخل تطبيقات وورد وإكسيل، يساعدك على كتابة النصوص، أو تصميم العروض التقديمية، أو تلخيص الملفات الطويلة في ثوانٍ معدودة. 

وفي الماضي، كانت هذه الميزة المريحة مقتصرة فقط على الاشتراكات الفردية باهظة الثمن.

تعديلات جذرية في مساحة الحفظ

ولم تقتصر التحديثات على مشاركة العقل الذكي فحسب، بل شملت تغييرات ملحوظة في مساحة التخزين السحابية (وهي مساحة حفظ افتراضية على الإنترنت تحمي صورك وملفاتك من الضياع). 

وتوفر الباقة العائلية الجديدة سعة تخزين عملاقة يمكن تقسيمها بمرونة وراحة بين جميع الأعضاء المشتركين.

تنهي هذه الخطوة العملية تمامًا أزمة امتلاء ذاكرة هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، لتتمكن من رفع كل ملفاتك ومقاطع الفيديو براحة تامة.

توفير مالي وراحة للمستخدمين

وتعتبر هذه الباقة صفقة اقتصادية رابحة جداً للمنازل، فبدلًا من دفع رسوم شهرية منفصلة لكل فرد ليحصل على برامج الأوفيس والمساعد الذكي، يجمع هذا الاشتراك كل الخدمات تحت سقف واحد وبسعر مخفض. 

وتسعى مايكروسوفت من خلال هذا التغيير إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية للعائلات بشكل سلس، لمساعدتهم على إنجاز المهام الدراسية أو أعمالهم المكتبية بسرعة وكفاءة دون تعقيدات.

مايكروسوفت أدوات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي CoPilot

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