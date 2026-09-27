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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رئيس مايكروسوفت يثير الجدل: تسريح موظفي «إكس بوكس» أمر يسعدني رؤيته!

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

وصف ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إجراءات تقليص العمالة في قطاع «إكس بوكس» بأنها أمر رائع. 

وأثارت هذه العبارة غضباً واسعاً بين مجتمع اللاعبين والمطورين، تزامناً مع موجة تسريحات متتالية تعصف بالشركة.

تصريحات صادمة في بودكاست شهير

جاءت تصريحات ناديلا خلال استضافته في بودكاست "سورسيز" مع الصحفي أليكس هيث، ونقل تفاصيلها موقع TechPowerUp نقلاً عن موقع كوتاكو. 

وعند سؤاله عن مشاعره تجاه وضع ومستقبل إكس بوكس، عبّر رئيس مايكروسوفت عن سعادته البالغة.

واوضح أن الهدف الأساسي هو بناء نموذج عمل مستدام ومربح، يضمن وصول الألعاب لجمهور أكبر على الحواسب ومنصات إكس بوكس.

أرقام التسريح تعصف بقطاع «إكس بوكس»

شملت قرارات الشركة الأخيرة الاستغناء عن 268 موظفاً جديداً بصورة مباشرة.

وانضمت هذه الدفعة إلى 1600 عامل تم التخلي عنهم في وقت سابق من العام الجاري.

وتسببت خطة التخفيض في إغلاق ودمج استوديوهات ألعاب شهيرة، وتشتيت فرق تطوير سلاسل كبرى مثل "هيلو" (Halo)، مع الاستغناء التام عن مطورين ومصممين بارزين. 

واعتبر متابعون حديث رئيس الشركة دليلاً على الانفصال عن معاناة الموظفين الذين فقدوا مصدر رزقهم.

دفاع الإدارة ومزيد من التخفيضات قريباً

دافعت آشا شارما، رئيسة قطاع إكس بوكس الجديدة، عن تلك الإجراءات الحادة لإنقاذ الوضع المالي. 

وأكدت شارما أن هوامش أرباح المنصة تتراجع بمعدل يتراوح بين 3 إلى 10 أضعاف مقارنة بالمنافسين في سوق الألعاب.

ومن جانبه، كشف مات بوتي، رئيس المحتوى بالشركة، عن تنفيذ ثلاثة أرباع خطة التسريح المعلنة حتى الآن. 

ويعني ذلك بقاء الربع الأخير من الخطة قيد التنفيذ، مع توقعات بقرارات طرد إضافية قبل انتهاء العام المالي الحالي.

مايكروسوفت إكس بوكس مستقبل إكس بوكس ألعاب شهيرة HALO

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