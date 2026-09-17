ويندوز 11 في خطر؟ تحديث إجباري وعاجل من مايكروسوفت بعد إغلاق 974 ثغرة أمنية

بعد حزمة أمان قياسية تسببت في مشاكل للنظام أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً إصلاحياً طارئاً وعاجلاً (يحمل الرمز KB5129194) لنظام التشغيل Windows 11، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاقها حزمة أمان دورية ضخمة تسببت في تعطيل بعض الميزات الحيوية لدى المستخدمين وذلك لسد رقم قياسي غير مسبوق من الثغرات الأمنية بلغ 974 ثغرة في شهر واحد (مقارنة بالرقم القياسي السابق في يوليو الذي بلغ 570 ثغرة)

يعد هذا الارتفاع الهائل في اكتشاف الثغرات يرجع إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (مثل نموذج Mythos من شركة Anthropic) الذي بات يساعد في كشف نقاط الضعف التي قد تفوت على البشر.ولكن، بسبب الحجم الضخم للتعديلات والتعقيد البرمجي، أدى هذا التحديث الأمني إلى ظهور مشكلات جانبية أثرت على استقرار النظام.المشاكل التي يعالجها التحديث الطارئ الجديد

خدمات سطح المكتب البعيد (RDS): إصلاح مشاكل عدم الاستقرار والاتصال.الأجهزة الصوتية (USB): حل مشكلة تعطل الدعم لبعض أجهزة الصوت التي تعمل عبر منافذ USB

.الأنظمة الوهمية للينكس: إصلاح الأنظمة التي تعتمد على بيئة Hyper-V وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها مثل (Claude Cowork).نصيحة الخبراء:إذا كنت تعتمد في عملك اليومي على الاتصالات عن بُعد أو أدوات الذكاء الاصطناعي، يُنصح بتثبيت هذا التحديث الطارئ فوراً لتجنب أي أعطال. بشكل عام، ينصح الخبراء بالتريث بضعة أيام قبل تثبيت التحديثات الأمنية الضخمة مستقبلاً للتأكد من خلوها من العيوب البرمجية التي قد تعطل الميزات الأساسية لحاسوبك.