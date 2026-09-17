قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان
100 عام إذاعة و66 عامًا على انطلاق التليفزيون.. «المسلماني»: رقمنة تراث ماسبيرو أهم عملية إنقاذ للأرشيف الوطني المصري
كواليس مُحاكمة المتهم بوضع كاميرا على غرفة فتاة في التجمع
مطار القاهرة يودع 47 طالبًا من أوائل طلبة الثانوية العامة إلى برلين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ويندوز 11 في خطر؟ تحديث إجباري وعاجل من مايكروسوفت بعد إغلاق 974 ثغرة أمنية

Microsoft تطلق تحديثًا طارئًا لويندوز 11 لمعالجة بعض الأخطاء
Microsoft تطلق تحديثًا طارئًا لويندوز 11 لمعالجة بعض الأخطاء
لمياء الياسين

بعد حزمة أمان قياسية تسببت في مشاكل للنظام أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً إصلاحياً طارئاً وعاجلاً (يحمل الرمز KB5129194) لنظام التشغيل Windows 11، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاقها حزمة أمان دورية ضخمة تسببت في تعطيل بعض الميزات الحيوية لدى المستخدمين وذلك لسد رقم قياسي غير مسبوق من الثغرات الأمنية بلغ 974 ثغرة في شهر واحد (مقارنة بالرقم القياسي السابق في يوليو الذي بلغ 570 ثغرة)

 

يعد هذا الارتفاع الهائل في اكتشاف الثغرات يرجع إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (مثل نموذج Mythos من شركة Anthropic) الذي بات يساعد في كشف نقاط الضعف التي قد تفوت على البشر.ولكن، بسبب الحجم الضخم للتعديلات والتعقيد البرمجي، أدى هذا التحديث الأمني إلى ظهور مشكلات جانبية أثرت على استقرار النظام.المشاكل التي يعالجها التحديث الطارئ الجديد

خدمات سطح المكتب البعيد (RDS): إصلاح مشاكل عدم الاستقرار والاتصال.الأجهزة الصوتية (USB): حل مشكلة تعطل الدعم لبعض أجهزة الصوت التي تعمل عبر منافذ USB 

.الأنظمة الوهمية للينكس: إصلاح الأنظمة التي تعتمد على بيئة Hyper-V وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بها مثل (Claude Cowork).نصيحة الخبراء:إذا كنت تعتمد في عملك اليومي على الاتصالات عن بُعد أو أدوات الذكاء الاصطناعي، يُنصح بتثبيت هذا التحديث الطارئ فوراً لتجنب أي أعطال. بشكل عام، ينصح الخبراء بالتريث بضعة أيام قبل تثبيت التحديثات الأمنية الضخمة مستقبلاً للتأكد من خلوها من العيوب البرمجية التي قد تعطل الميزات الأساسية لحاسوبك.

نظام التشغيل Windows 11 شركة مايكروسوفت الميزات الحيوية حزمة أمان الذكاء الاصطناعي أدوات الذكاء الاصطناعي العيوب البرمجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة

هاني

تفاصيل مفاوضات تجديد تعاقد محمد هاني وياسر إبراهيم

أحمد شوبير

شوبير يطالب بعودة «إستاد الرعب» قبل مواجهة مصر وأنجولا

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد