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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا يستخدم رئيس إنفيديا هاتف Galaxy Z Fold 8 بدلا من iPhone Duo؟

رئيس إنفيديا
رئيس إنفيديا
شيماء عبد المنعم

وسط زخم الأخبار والتطورات التقنية المتلاحقة، قد لا يكون سؤال مثل: ما الهاتف الذي يستخدمه أحد الأثرياء والمشاهير؟، من أكثر الأسئلة أهمية بالنسبة لمعظم الناس، لكن بالنسبة للراغبين في معرفة اختيارات أبرز الشخصيات في عالم التكنولوجيا، فالإجابة هذه المرة تتعلق بأحد أشهر الأسماء في القطاع.

يستخدم جين-سون هوانج Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا Nvidia وأحد أبرز الشخصيات وأكثرها شهرة في عالم التكنولوجيا، هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8.

واللافت أن هوانج اختار النسخة القابلة للطي ذات التصميم الأفقي الواسع، وليس Galaxy Z Fold 8 Ultra ذي الشكل الأقرب إلى المربع.

مكالمة مع ترامب عبر الهاتف


ظهر هوانج وهو يستخدم هاتف Galaxy Z Fold 8 خلال مشاركته في All-In Summit الذي أقيم مؤخرا في لوس أنجلوس.

وكان هوانج يرتدي سترته الجلدية السوداء الشهيرة، لكن هاتفه القابل للطي جذب الانتباه هذه المرة، خصوصا بعدما تلقى مكالمة هاتفية على المسرح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتناول الاتصال موضوعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا، بما في ذلك المخاوف من سيناريوهات بالغة الخطورة قد تهدد البشرية.

وعلى شاشة الهاتف، ظهر اسم المتصل مسجلا لدى هوانج باسم "الرئيس ترامب"، وهو أمر أصبح واضحا بسهولة بفضل الشاشة الخارجية العريضة لهاتف Galaxy Z Fold 8، التي أتاحت ظهور الاسم كاملا في سطر واحد.

هاتف Galaxy Z Fold 8

علاقة مستمرة بهواتف Galaxy Z Fold
 

اختيار هوانج لهواتف سامسونج القابلة للطي ليس جديدا.

فمنذ عدة أشهر، ظهر إلى جانب إيلون ماسك، وكشف كل منهما عن الهاتف الذي يستخدمه، وفي ذلك الوقت، كان هوانج يستخدم Galaxy Z Fold 7، باعتبار أن سلسلة Galaxy Z Fold 8 لم تكن قد ظهرت بعد.

أما ماسك، فكان يستخدم هاتف آيفون، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قد استمر في استخدامه حتى الآن.

لماذا لم يختر iPhone Duo؟
 

قد يعتقد البعض أن عدم استخدام هوانج لهاتف آبل القابل للطي iPhone Duo يرجع ببساطة إلى تأخر توفر الهاتف حتى أكتوبر، لكن من الصعب اعتبار هذا السبب كافيا في حالة شخصية بمكانته.

فمع وصول الأعمال والشركات إلى مستويات مالية ضخمة، تصبح مسألة الحصول على أحدث الأجهزة أقل ارتباطا بمواعيد الطرح التجاري بالنسبة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين.

ومن المحتمل أن هوانج لم يطلب أصلا الحصول على وحدة من iPhone Duo، في حين يرى البعض أن جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة آبل، قد يفضل إبقاء الهاتف حصريا لنفسه لفترة أطول.

جين سون هوانج هاتف Galaxy Z Fold 8 هواتف سامسونج القابلة للطي iPhone Duo

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