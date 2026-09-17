أخبار التكنولوجيا| واتساب يختبر دعم تشغيل 3 حسابات على هاتف واحد.. ميتا تستعد لإطلاق نظارات ذكية جديدة بدون كاميرا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعمل شركة ميتا على تطوير زوج جديد من النظارات الذكية من دون كاميرا، وتخطط لبدء شحن الطراز الجديد في أقرب وقت ممكن خلال أكتوبر المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة The Information.

شهدت كاميرات الهواتف الذكية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مع اتجاه الشركات المصنعة إلى تطوير المستشعرات والعدسات وتقنيات معالجة الصور، بدلا من التركيز فقط على زيادة عدد الميجابكسل.

بعد طرح خطط اشتراك منفصلة على إنستجرام وفيسبوك وواتساب، أعلنت شركة ميتا Meta إطلاق خدمة Meta One، التي تجمع خدمات الاشتراك الخاصة بتطبيقاتها مع مزايا إضافية للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على توسيع ميزة تشغيل أكثر من حساب على الجهاز نفسه، بعد أن كان يتيح للمستخدمين إضافة حسابين مختلفين إلى التطبيق، وتشير أحدث الاختبارات إلى إمكانية رفع الحد الأقصى إلى 3 حسابات على هاتف واحد.

عقب فعالية آبل Apple للكشف عن أجهزتها الجديدة في 9 سبتمبر، أعلنت شركة كافيار Caviar المتخصصة في تخصيص الأجهزة الفاخرة عن أحدث تشكيلاتها المعدلة من أجهزة آبل، والتي تحمل اسم Contrast Edition لهاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

كشفت شركة آبل Apple، عن هاتفي آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max يوم 9 سبتمبر، خلال فعاليتها التي حملت اسم "Surprise and shine".

وسط زخم الأخبار والتطورات التقنية المتلاحقة، قد لا يكون سؤال مثل: ما الهاتف الذي يستخدمه أحد الأثرياء والمشاهير؟، من أكثر الأسئلة أهمية بالنسبة لمعظم الناس، لكن بالنسبة للراغبين في معرفة اختيارات أبرز الشخصيات في عالم التكنولوجيا، فالإجابة هذه المرة تتعلق بأحد أشهر الأسماء في القطاع.

أطلقت شركة سامسونج Samsung، بهدوء هاتفها الجديد Galaxy A08، خليفة هاتف Galaxy A07 الذي طرحته العام الماضي، وكان الهاتف قد ظهر في أنظمة جوجل قبل بضعة أسابيع، قبل أن تعلن سامسونج إطلاقه رسميا.

تجري شركة OpenAI تغييرا جديدا على تشكيلة نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مع بدء إيقاف GPT-5.5 تدريجيا من عدد من منتجاتها الرئيسية، في خطوة ستؤثر على المستخدمين العاديين والمطورين الذين اعتمدوا على النموذج في أعمالهم وتدفقات العمل الخاصة بهم.