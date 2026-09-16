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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مزايا بريميوم جديدة.. ميتا وان يصل إلى مستخدمي إنستجرام وMeta AI

ميتا وان يصل إلى مستخدمي إنستجرام وMeta AI
ميتا وان يصل إلى مستخدمي إنستجرام وMeta AI
شيماء عبد المنعم

بعد طرح خطط اشتراك منفصلة على إنستجرام وفيسبوك وواتساب، أعلنت شركة ميتا Meta إطلاق خدمة Meta One، التي تجمع خدمات الاشتراك الخاصة بتطبيقاتها مع مزايا إضافية للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتوفر الخدمة عالميا، وتبدأ أسعار الاشتراك للمستخدمين الأفراد من 7.99 دولار شهريا.

وأكدت ميتا أن الاستخدام الأساسي لتطبيقات إنستجرام وفيسبوك وواتساب وخدمة Meta AI سيظل مجانيا، بينما تتيح الاشتراكات المدفوعة للمستخدمين الحصول على مزايا إضافية، واستخدام أكبر لأدوات الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى مزيد من المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي.

وتضم Meta One حاليا أكثر من 50 ميزة موزعة بين تطبيقات الشركة وخدمة Meta AI، مع خطط لإضافة منتجات أخرى مستقبلا، من بينها Edits ونظارات الذكاء الاصطناعي.

إنستجرام وفيسبوك

خطتان للمستخدمين الأفراد
 

طرحت شركة “ميتا” للمستخدمين الأفراد خطتين ضمن Meta One، هما Core وبريميوم.

ويبلغ سعر خطة Core نحو 7.99 دولار شهريا، وتجمع اشتراكات إنستجرام بلس وواتساب بلس وفيسبوك بلس، إلى جانب زيادة حدود استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح الخطة للمشتركين إنشاء المزيد من الصور ومقاطع الفيديو باستخدام Meta AI، فضلا عن الحصول على استخدام إضافي لأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة Restyle في إنستجرام.

أما خطة بريميوم، فيبلغ سعرها 19.99 دولار شهريا، وتوفر جميع مزايا Core مع حدود استخدام أكبر لأدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.

وكانت Meta توفر بالفعل اشتراكات مدفوعة بشكل منفصل لخدمات إنستجرام وفيسبوك وواتساب، إلا أن Meta One تجمع هذه الخدمات ضمن باقة واحدة، مع إضافة مزايا استخدام موسعة لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن أكثر من نصف المشاركين في الاختبارات المبكرة للباقات المجمعة استخدموا مزايا الذكاء الاصطناعي إلى جانب أدوات التعبير والإبداع. 

وكانت أدوات مثل Restyle والمؤثرات الصوتية على إنستجرام من بين المزايا التي جذبت المشتركين.

اشتراكات مخصصة للمبدعين والشركات
 

وسعت “ميتا” نطاق الخدمة ليشمل المبدعين وأصحاب الأعمال من خلال مجموعة أكبر من خطط الاشتراك.

وتبدأ خطة Essential من 14.99 دولار شهريا، بينما يبلغ سعر خطة Advanced نحو 49.99 دولار شهريا، كما تتوفر خطتا Expert وMax بسعر يبدأ من 149 دولارا و499 دولارا شهريا على التوالي.

وتوفر هذه الخطط مجموعة من الأدوات الموجهة للمستخدمين الذين يعتمدون على منصات ميتا في أعمالهم بشكل احترافي. 

وبحسب الخطة، يمكن للمشتركين الحصول على شارة توثيق، وحماية من انتحال الهوية، وزر متابعة بارز، وملفات شخصية محسنة، إلى جانب وصول موسع إلى Meta Business Agent على واتساب.

وتضيف خطة Advanced مجموعة أخرى من الأدوات، تشمل جدولة Stories لمدة تصل إلى 30 يوما مقدما، وإضافة روابط إلى المنشورات العادية وReels، والحصول على تحليلات قابلة للتصدير، إلى جانب بيانات أعمق حول الجمهور.

كما تتيح الخدمة للشركات منح أعضاء الفريق صلاحية الوصول إلى الحسابات دون الحاجة إلى مشاركة كلمات المرور.

وأوضحت “ميتا” أن المزايا والأسعار ومدى توفر الخطط قد تختلف بحسب المنطقة والتطبيق ونوع الحساب، مشيرة إلى أنها تعتزم توسيع Meta One مستقبلا بإضافة المزيد من منتجاتها وميزات الذكاء الاصطناعي.

Meta One ميتا خطط اشتراك

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