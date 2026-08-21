ميتا تعلن مفاجأة جديدة.. Pocket يحول أفكارك إلى ألعاب بالذكاء الاصطناعي

تطرح شركة ميتا Meta، تطبيق الألعاب التجريبي المعتمد على الذكاء الاصطناعي Pocket تدريجيا لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، بعد إطلاقه بهدوء الشهر الماضي في البرازيل كسوق تجريبية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ألعاب صغيرة وتفاعلية باستخدام أوامر نصية للذكاء الاصطناعي، ثم نشرها في موجز قابل للتمرير.

وتعتمد فكرة التطبيق على استحواذ ميتا في وقت سابق من العام على فريق منصة الألعاب المعتمدة على أسلوب “البرمجة بالذكاء الاصطناعي” Gizmo.

وتطلق ميتا على هذه التجارب التفاعلية اسم Gizmos، وهي ألعاب تستجيب للمس وإمالة الهاتف، ويمكنها تشغيل المؤثرات الصوتية وإضافة مقاطع من الأغاني المفضلة للمستخدمين.

Pocket

كما تتيح التجارب استخدام الصور الموجودة في ألبوم الكاميرا أو الوصول إلى كاميرا الهاتف، وبعد إنشاء اللعبة، يمكن للمستخدم مشاركتها على ملفه الشخصي، فيما يستطيع الآخرون حفظها أو إعادة مزجها وتحويلها إلى تجارب جديدة، أو إعادة نشرها ببساطة.

ويأتي Pocket ضمن أحدث محاولات ميتا لتوسيع نطاق أدوات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي وجعلها متاحة لجمهور أوسع، بعد جهود سابقة شملت إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيق Meta AI، وإنشاء مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق تجريبي يحمل اسم Vibes.

وينضم Pocket إلى مجموعة من التطبيقات المستقلة التي أطلقتها ميتا خلال الأشهر الأخيرة، وكان الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، قد أرجع تسارع وتيرة تطوير وإطلاق التطبيقات الجديدة إلى استخدام أدوات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للشركة اختبار الأفكار الجديدة وطرحها في الأسواق بوتيرة أسرع.

وقال زوكربيرج خلال مؤتمر إعلان نتائج الشركة في يوليو: “في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا إنستجرام Instants، كما أطلقنا مؤخرا Forum، وهو تطبيق مستقل للمجموعات، وSeller، وهو تطبيق مستقل لـMarketplace، وأتوقع أن يصبح إطلاق التطبيقات الجديدة أسهل بكثير، لذلك نخطط لتطوير المزيد من الأفكار والاستفادة من أنظمة التوصية لدينا لتوسيع نطاقها”.

وبالإضافة إلى Instants وForum وSeller، أطلقت ميتا تجربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء قصص ما قبل النوم، كما كشفت هذا الأسبوع عن تطبيق Meta AI لأجهزة ماك.

ومع إطلاق Pocket، قررت ميتا إيقاف التطبيق الأصلي الذي استحوذت عليه من شركة Atma Sciences.