لزوار مولد العذراء بأسيوط.. استمرار تشغيل القطارات الإضافية إلى درنكة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن قرارها الاستراتيجي باستمرار تشغيل القطارات الإضافية المخصصة لخدمة زوار دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، بالتزامن مع ذروة احتفالات مولد العذراء، ليؤكد حرصها على توفير شبكة نقل آمنة، منتظمة، وميسرة تستوعب الكثافات الهائلة من المترددين على المحافظة، حيث تضع سلامة وراحة المواطن في قمة أولوياتها التشغيلية، مستثمرة كافة إمكاناتها اللوجستية لضمان تقديم خدمة تليق بتطلعات العملاء وتعزز من كفاءة كادرها الخدمي والميداني.

في إطار التزامها المستمر بتوطيد دورها الوطني والمجتمعي، وتلبيةً للاحتياجات المتزايدة لجمهور المسافرين والمواطنين خلال المواسم الكبرى.



مواعيد وتفاصيل مد تشغيل قطارات أسيوط

أوضحت تعليمات الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل أنه تقرر مد فترة تشغيل قطاري 1951 و1952 (درجة ثالثة مكيفة) على خط «القاهرة - أسيوط والعكس» وفقًا للتالي:

قطار 1952 (ثالثة مكيفة «أسيوط - القاهرة»): يستمر تشغيله حتى يوم 24 أغسطس 2026 بدلاً من يوم 21 أغسطس، على أن يبدأ تركيبه اعتبارًا من 21 أغسطس 2026.

قطار 1951 (ثالثة مكيفة «القاهرة - أسيوط»): يستمر تشغيله حتى يوم 25 أغسطس 2026، على أن يبدأ تركيبه اعتبارًا من 22 أغسطس 2026.

تيسيرات حركة السفر ومنع التكدسات

أكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي في إطار خطتها لتلبية احتياجات الركاب واستيعاب الإقبال المتوقع من المواطنين المتوجهين إلى أسيوط خلال الموسم، بما يسهم في توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة وتقليل التكدس على القطارات الأساسية العاملة بالخط.

تعليمات وكيفية حجز التذاكر

أشارت هيئة السكك الحديدية إلى أن حجز التذاكر يتم عن طريق الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمسافات طويلة.

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بالحجز المسبق واتباع التعليمات المنظمة للسفر، ضمن جهودها لرفع الطاقة الاستيعابية في المواسم والمناسبات وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.



مولد العذراء يستقبل 4 ملايين زائر سنويًا

شهد محافظ أسيوط اللواء محمد علوان، افتتاح مولد العذراء بعزف السلام الجمهوري، تلاه عرض ترانيم قدمه كورال الدير، وكلمة ترحيبية ألقاها نيافة الأنبا يوأنس، أعرب فيها عن تقديره لحرص المحافظ على مشاركة الأقباط احتفالاتهم، مشيرًا إلى أن دير العذراء يستقبل قرابة 4 ملايين زائر سنويًا خلال موسم الاحتفالات، ما يؤكد قيمته الروحية والتاريخية والسياحية على مستوى مصر والعالم.

ويعد دير السيدة العذراء بجبل درنكة، الواقع على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة أسيوط، وعلى ارتفاع 100 متر من سطح الأرض، من أقدم المزارات المسيحية في مصر، ويشهد سنويًا احتفالات حاشدة بعيد صعود جسد السيدة العذراء في 21 أغسطس، تتخللها صلوات وطقوس روحانية وموكب الأيقونة، وسط أجواء إيمانية مميزة تستقطب الآلاف من الزوار من داخل مصر وخارجها.