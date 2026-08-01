قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 وتأخير الساعة في مصر
الصحف التركية: خسارة طرابزون بالدوري الأوروبي ضربة قوية لطموحات الفريق
أحمد السقا: أنا طول عمري من السبعة الأوائل.. ومجموعي في الثانوية كان 65%
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد موسى وموعد عودته لـ على مسئوليتي.. مصطفى بكري: مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل| أخبار التوك شو
الزراعة تختتم تدريبا متقدما للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية
الهلال يواصل تألقه في دوري روشن بثلاثية أمام الفيحاء
أحمد السقا عن الـ10 ملايين جنيه: مش بالضرورة يكونوا صافي دخل الفنان
بطائرة هليكوبتر.. دخول مفاجئ لـ محمد رمضان بحفل رأس البر
روبرتو كارلوس يحسم الجدل لـ«صدى البلد» بعد أنباء اعتناقه الإسلام: أحب الإسلام كثيرًا
والد زيزو: ابني جاهز لانطلاقة حقيقية مع الأهلي.. والموسم ده هيكون مختلف
كنت بخاف من قوتي.. أشرف كابونجا يكشف سر قدراته الخارقة منذ الطفولة
انسوا المهاجم بعد تألق حمزة عبدالكريم.. صحفي إسباني يحدد أولوية برشلونة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لزوار مولد العذراء بأسيوط.. استمرار تشغيل القطارات الإضافية إلى درنكة

قطارات إضافية لزوار دير العذراء باسيوط
قطارات إضافية لزوار دير العذراء باسيوط
خالد يوسف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن قرارها الاستراتيجي باستمرار تشغيل القطارات الإضافية المخصصة لخدمة زوار دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، بالتزامن مع ذروة احتفالات مولد العذراء، ليؤكد حرصها على توفير شبكة نقل آمنة، منتظمة، وميسرة تستوعب الكثافات الهائلة من المترددين على المحافظة، حيث تضع سلامة وراحة المواطن في قمة أولوياتها التشغيلية، مستثمرة كافة إمكاناتها اللوجستية لضمان تقديم خدمة تليق بتطلعات العملاء وتعزز من كفاءة كادرها الخدمي والميداني.

في إطار التزامها المستمر بتوطيد دورها الوطني والمجتمعي، وتلبيةً للاحتياجات المتزايدة لجمهور المسافرين والمواطنين خلال المواسم الكبرى.


مواعيد وتفاصيل مد تشغيل قطارات أسيوط

أوضحت تعليمات الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل أنه تقرر مد فترة تشغيل قطاري 1951 و1952 (درجة ثالثة مكيفة) على خط «القاهرة - أسيوط والعكس» وفقًا للتالي:

قطار 1952 (ثالثة مكيفة «أسيوط - القاهرة»): يستمر تشغيله حتى يوم 24 أغسطس 2026 بدلاً من يوم 21 أغسطس، على أن يبدأ تركيبه اعتبارًا من 21 أغسطس 2026.

قطار 1951 (ثالثة مكيفة «القاهرة - أسيوط»): يستمر تشغيله حتى يوم 25 أغسطس 2026، على أن يبدأ تركيبه اعتبارًا من 22 أغسطس 2026.

تيسيرات حركة السفر ومنع التكدسات

أكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات الإضافية يأتي في إطار خطتها لتلبية احتياجات الركاب واستيعاب الإقبال المتوقع من المواطنين المتوجهين إلى أسيوط خلال الموسم، بما يسهم في توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة وتقليل التكدس على القطارات الأساسية العاملة بالخط.

تعليمات وكيفية حجز التذاكر

أشارت هيئة السكك الحديدية إلى أن حجز التذاكر يتم عن طريق الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمسافات طويلة.

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بالحجز المسبق واتباع التعليمات المنظمة للسفر، ضمن جهودها لرفع الطاقة الاستيعابية في المواسم والمناسبات وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.


مولد العذراء يستقبل 4 ملايين زائر سنويًا

شهد محافظ أسيوط اللواء محمد علوان، افتتاح مولد العذراء بعزف السلام الجمهوري، تلاه عرض ترانيم قدمه كورال الدير، وكلمة ترحيبية ألقاها نيافة الأنبا يوأنس، أعرب فيها عن تقديره لحرص المحافظ على مشاركة الأقباط احتفالاتهم، مشيرًا إلى أن دير العذراء يستقبل قرابة 4 ملايين زائر سنويًا خلال موسم الاحتفالات، ما يؤكد قيمته الروحية والتاريخية والسياحية على مستوى مصر والعالم.

ويعد دير السيدة العذراء بجبل درنكة، الواقع على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة أسيوط، وعلى ارتفاع 100 متر من سطح الأرض، من أقدم المزارات المسيحية في مصر، ويشهد سنويًا احتفالات حاشدة بعيد صعود جسد السيدة العذراء في 21 أغسطس، تتخللها صلوات وطقوس روحانية وموكب الأيقونة، وسط أجواء إيمانية مميزة تستقطب الآلاف من الزوار من داخل مصر وخارجها.

زوار مولد العذراء بأسيوط تشغيل القطارات الإضافية إلى درنكة الهيئة القومية لسكك حديد مصر دير السيدة العذراء بجبل درنكة محافظ أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد السقا

أحمد السقا: هل البكالوريا المصرية شبيهة بـ IGCSE؟

أحمد السقا

أحمد السقا يطالب بدمج طلاب المدارس الحكومية والدولية: «ولادنا لازم يشوفوا بعض»

أحمد السقا

أحمد السقا عن حق الأداء العلني: «أنا معاه.. بس ممكن يظلم ناس»

بالصور

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد