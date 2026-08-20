7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الجمعة 21 أغسطس 2026، أجواء مائلة للحرارة والرطوبة خلال ساعات الصباح الباكر، تتحول إلى طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة والرطبة ليلًا على أغلب الأنحاء، بينما تظل منتراجعة بنحو 7 درجات مقارنة بالموجة الحارة السابقة.



وتأتي توقعات الطقس غدًا وسط تحذيرات من عدة ظواهر جوية، في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.



وتصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة بين مناطق الجمهورية، إذ تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة مرتفعة نسبيًا، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة. الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

العظمى 30 درجة، والمحسوسة 34 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة. شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة جنوب البلاد، حيث تسجل العظمى في جنوب الصعيد 41 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 42 درجة.



طقس القاهرة غدًا ودرجة الحرارة المحسوسة

تشهد القاهرة الكبرى غدًا الجمعة طقسًا حارًا رطبًا خلال ساعات النهار، مع وصول درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة.

ويرجع ارتفاع الحرارة المحسوسة مقارنة بالدرجة المسجلة إلى تأثير نسب الرطوبة، التي تجعل الإحساس بالطقس أكثر حرارة، خاصة خلال فترات النهار ومع ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات المساء على بعض المناطق، خاصة مع نشاط الرياح الذي يساعد على تلطيف الأجواء في المناطق المكشوفة.

شبورة مائية وتحذير لقائدي السيارات

وتتضمن توقعات الطقس غدًا ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

وينصح قائدو السيارات بضرورة القيادة بهدوء على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة، مع الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، خاصة في الطرق السريعة والزراعية والصحراوية.

وقد تختلف كثافة الشبورة من منطقة إلى أخرى، لذلك يفضل متابعة تحديثات هيئة الأرصاد قبل التحرك، خصوصًا بالنسبة للمسافرين في الصباح الباكر.

سحب منخفضة وفرص لرذاذ خفيف

وتشير توقعات هيئة الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، إلا أنه من المتوقع أن يكون غير مؤثر على الأنشطة اليومية، ولا يرتقي إلى أمطار مؤثرة على نطاق واسع.

وتأتي هذه السحب في ظل استمرار الأجواء الرطبة خلال هذه الفترة من فصل الصيف، مع اختلاف طبيعة الطقس من منطقة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي وحركة الرياح.

نشاط الرياح يلطّف الأجواء مساءً

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح أحيانًا، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وتساعد حركة الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء في بعض المناطق المكشوفة، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن نسبي في الإحساس بالطقس مقارنة بفترات النهار التي ترتفع خلالها درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

ويجب الانتباه إلى أن نشاط الرياح قد يكون أكثر وضوحًا في المناطق المفتوحة والسواحل، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بالنسبة للأنشطة البحرية.

اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس

وتحذر توقعات الطقس غدًا من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، وهو ما يستوجب توخي الحذر من جانب العاملين في الأنشطة البحرية ومرتادي الشواطئ والمراكب.

ويعد اضطراب الملاحة البحرية من أبرز الظواهر التي تستدعي الانتباه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، إذ يمكن أن تؤثر هذه الظروف على حركة القوارب والأنشطة البحرية في المناطق المتأثرة.



طقس حار في الشمال وشديد الحرارة جنوبًا

وتعكس خريطة الطقس غدًا استمرار التفاوت الحراري بين شمال وجنوب البلاد، حيث تكون الأجواء حارة ورطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما ترتفع شدة الحرارة بصورة أكبر على مناطق جنوب الصعيد.

وتسجل السواحل الشمالية الغربية أقل درجات الحرارة العظمى، عند 30 درجة مئوية، إلا أن المحسوسة تصل إلى 34 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وفي المقابل، تصل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 41 درجة، مع وصول المحسوسة إلى 42 درجة، ما يجعل الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء المائلة للحرارة والرطبة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع تحسن نسبي في الإحساس بالطقس في بعض المناطق المكشوفة نتيجة نشاط الرياح.

نصائح مهمة للتعامل مع طقس الجمعة

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة، والحرص على شرب كميات مناسبة من المياه، خاصة عند قضاء فترات طويلة خارج المنزل.



كما يفضل ارتداء الملابس القطنية والخفيفة، والاهتمام بمتابعة نشرات الأرصاد الجوية قبل السفر، خصوصًا خلال الساعات التي قد تشهد شبورة مائية كثيفة.

أما بالنسبة لمرتادي المناطق الساحلية، فمن المهم الانتباه إلى تحذيرات اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج على المناطق المتأثرة، والالتزام بتعليمات الجهات المسؤولة عن الشواطئ والأنشطة البحرية.

وبذلك، تشير توقعات الطقس غدًا الجمعة 21 أغسطس 2026 إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.