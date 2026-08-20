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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد انخفاضها.. الأرصاد تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة بدءًا من الجمعة

بعد انخفاضها.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة بالصعيد
بعد انخفاضها.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة بالصعيد
إسراء عبدالمطلب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، مشيرة إلى عودة الارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الجمعة، بعد الانخفاض النسبي الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.

ارتفاع جديد في درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع بشكل طفيف بداية من يوم الجمعة، بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مقارنة بدرجات الحرارة الحالية.

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة بين 36 و37 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 38 و39 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأرجعت الهيئة سبب ارتفاع درجات الحرارة إلى عودة تأثير منخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة وارتفاع الإحساس بها.

طقس اليوم الخميس

وبالنسبة لطقس اليوم الخميس، توقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة ورطب، مع نشاط للرياح على عدد من المناطق، وهو ما يساعد على تحسين الإحساس بالأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة.

وتصل سرعة الرياح إلى نحو 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساهم في تلطيف الأجواء خلال فترات الليل.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم نحو 34 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 درجة.

الصعيد يسجل أعلى درجات الحرارة

وتظل محافظات جنوب الصعيد الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى في محافظات الأقصر وسوهاج وقنا وأسوان نحو 41 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة.

وتنصح الأرصاد سكان هذه المناطق بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الحرص على تناول كميات كافية من المياه.

ارتفاع نسب الرطوبة

وتلعب نسب الرطوبة المرتفعة دورًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وتتراوح نسب الرطوبة خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 80 و85%، بينما ترتفع على السواحل المطلة على البحر المتوسط لتتراوح بين 90 و95%.

ورغم ارتفاع الرطوبة، فإن نشاط الرياح المتوقع على بعض المناطق يساعد على تحسين الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل.

فرص أمطار خفيفة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة السلوم ومطروح وسيوة، مع انخفاض فرص سقوطها.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار محدودة ولا تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية صباحًا

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا.

وتتكون الشبورة بشكل خاص على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تتلاشى الشبورة سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى.

اضطراب الملاحة البحرية

كما كشفت هيئة الأرصاد عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

وتتراوح سرعة الرياح على مناطق الاضطراب بين 60 و65 كيلومترًا في الساعة، بينما تتراوح ارتفاعات الأمواج بين مترين و3.5 متر.

ودعت الهيئة رواد البحر الأحمر إلى تجنب أعمال الصيد والملاحة البحرية غدًا، والالتزام بتعليمات السلامة، في ظل اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج.

توقعات طقس الأيام المقبلة

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع أجواء حارة ورطبة على أغلب مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد.

ومع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، يزداد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، خاصة خلال فترات النهار، بينما يساعد نشاط الرياح على تحسن الأجواء نسبيًا في بعض المناطق خلال ساعات الليل.

وبذلك تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيًا بعد فترة من التحسن النسبي، وسط استمرار الأجواء الصيفية المعتادة خلال شهر أغسطس.

درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية

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