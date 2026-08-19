أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5345 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6240 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7130 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50060 جنيها.

الدولار



واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 19 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.27 جنيه

سعر الشراء: 50.14 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.27 جنيه

سعر الشراء: 58.11 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.16 جنيه

سعر الشراء: 67.96 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.39 جنيه

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.



كما أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة أصبحت تسجل نحو 33 و34 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن فترة الارتفاع في درجات الحرارة قد مرت.

وأضاف القياتي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن محافظات جنوب الصعيد تسجل حاليًا درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.



وأشار إلى أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية، متوقعًا أن تشهد البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح أن البلاد تشهد تحسنًا تدريجيًا في حالة الطقس، خاصة مع تراجع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية.



ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات المعلنة من جانب هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل تسجل نحو 24 درجة مئوية في القاهرة، مع وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.



وأعلن المتنبئ الجوي وجود ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط، بداية من مناطق السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، وصولًا إلى بلطيم وجمصة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأمواج يصل إلى نحو مترين، مطالبًا المصطافين ورواد الشواطئ بمراعاة حالة البحر خلال الفترة المقبلة.

فرص أمطار





وأوضح القياتي أن بعض السحب تظهر في عدد من المحافظات خلال ساعات الصباح، مع وجود فرص لسقوط أمطار على مناطق السلوم ومطروح، إلى جانب بعض المناطق في سيوة.

وأكد أن هذه الظواهر الجوية تأتي في إطار التحسن التدريجي في الأحوال الجوية، مع استمرار الاستقرار المتوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة.