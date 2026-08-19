زيادة 24 ريالا.. ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، ارتفاعًا محدودًا وليس كبيرًا، مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها في ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء، وارتفع سعر عيار 24، كما ارتفعت جميع أعيرة الذهب في السعودية، بالتزامن مع استقرار حركة أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء، وارتفاع أسعار الذهب في مصر وبعض الدول العربية.

ارتفاع أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 525.27 ريال، مقابل 521.75 ريال أمس، بارتفاع قدره 3.52 ريال.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 459.61 ريال اليوم، مقابل 456.53 ريال أمس، بزيادة قدرها 3.08 ريال.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 393.95 ريال اليوم، مقابل 391.31 ريال أمس، بارتفاع قدره 2.64 ريال.

وصعد سعر أوقية الذهب إلى 16337.77 ريال اليوم، مقابل 16228.23 ريال أمس، بزيادة قدرها 109.54 ريال.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 3676.90 ريال اليوم، مقابل 3652.25 ريال أمس، بزيادة قدرها 24.65 ريال.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

سعر جرام الذهب عيار 24: 525.27 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21: 459.61 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18: 393.95 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14: 306.41 ريال.

سعر أوقية الذهب: 16337.77 ريال.

سعر الجنيه الذهب: 3676.90 ريال.