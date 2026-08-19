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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد انخفاض 2%.. هل تعود أسعار الذهب للصعود بعد محضر الفيدرالي؟

حالة ترقب لأسعار الذهب اليوم الأربعاء
حالة ترقب لأسعار الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة مع انتظار المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ‌يوليو للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 0558 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4337.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما نزلت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 4391.20 دولار، وفقاً لرويترز.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة، وسط موجة بيع عالمية دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى نحو أعلى مستوياتها منذ عقود.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسة النقدية عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.
وتظهر أداة فيد ووتش ‌التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون حاليا احتمالا بنسبة 64 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 36 بالمئة لرفعها في سبتمبر.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة ⁠للاحتفاظ بالذهب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك ⁠في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ⁠الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 62.68 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1714.08 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1283.74 دولار.

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